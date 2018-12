Investition in die Zukunft

Ein Lied aus Dankbarkeit und die namibische Nationalhymne, gesungen von 14 Jungen und Mädchen, empfingen Hans-Jürgen Pfützner bei seiner Ankunft in Okahantja. Für den Westbeverner ist das stets ein besonderer Moment, wenn er in diesen Ort kommt und in die leuchtenden Kinderaugen blickt. „Da rollt auch schon mal die eine oder andere Träne der Freude bei mir“, gibt er zu. „ Dass war auch beim 20. Mal nicht anders.“

Der Vadruper genießt es, unter den Schülern zu sein, die er von seinen regelmäßigen Besuchen in dem rund 10 000 Einwohner zählenden Ort in Afrika zumeist bereits länger kennt. Pfützner war wieder einmal sechs Wochen lang – von Anfang November bis Mitte Dezember – in Okahantja, um sich über den Stand der bereits fertiggestellten Projekte und über die Fortschritten bei angeschobenen zu informieren. Er unterstützt dabei, wo er kann, und packt zudem tatkräftig mit an.

Als Mitglied und seit diesem Jahr als zweiter Vorsitzender des Vereins „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ engagiert er sich seit 2006 in dem afrikanischen Land und ist mindestens einmal im Jahr in dem rund 10 000 Kilometer oder elf Flugstunden von Westbevern entfernten Ort. Birgit Leyendecker und er sowie die Mitglieder des Vereins haben durch Spenden und eigene Initiativen – erinnert sei an das privat durchgeführte Oktoberfest – eine stolze Summe zusammen getragen. „Jeder Euro kommt den einheimischen Kindern zugute und fließt in vollem Umfang in die Maßnahmen“, bekräftigt der Namibia-Kenner. „Die Spendenbereitschaft zur Unterstützung der Projekte in Namibia ist in Westbevern gut. Es kommen aber auch Spenden von außerhalb“, unterstreicht Hubert Kleuser, Vorsitzender des Vereins „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“.

Hans-Jürgen Pfützner fuhr von der Farm in Otjiruze aus, wo er während seines Aufenthaltes wohnte, fast täglich in das 65 Kilometer entfernte Okahandja, um nach dem Rechten zu sehen und auch zusammen mit den Lehrern und Betreuern die Kinder bei Aktivitäten zu begleiten. „Fußballspielen das gehört soweit es eben möglich ist immer dazu. Dafür nehmen sie einen langen Weg in Kauf, um zum Sportgelände zu kommen“, berichtete Pfützner. „Gebrauchte Trikots vom Sportverein Ems und ein paar Bälle kommen aus dem Beverdorf. Darüber freuen sich die jungen Kicker sehr. Sie können gut mit dem runden Leder umgehen.“

Nach den unterstützenden Maßnahmen für Schüler im Internat und der Verbesserung der Ausrüstung der Schule rückt der Anbau an einem Wohnhaus näher, in dem Schüler untergebracht werden sollen. „Das ist schon von der Bürokratie her nicht einfach“, weiß Pfützner. „Es gibt ein altes afrikanisches Sprichwort ,Europa hat die Uhr erfunden, Afrika die Zeit’.“ Heißt im Klartext, das die Mühlen der Bürokratie sehr langsam mahlen.

Gemeinsam mit Barbara Rogl, die sich als Farmbesitzerin deutschen Ursprungs schon lange für die Kinder des Landes einsetzt und die gegebenen Strukturen und die Bedürfnisse des Landes und des Nachwuchses kennt, war Pfützner mehrere Male bei Behörden, um unter anderem die Grundstücksfrage und den Bauantrag zu klären. „Es gibt Fortschritte. Ich bin jetzt guter Dinge, dass mit dem Anbau Mitte 2019 endlich begonnen werden kann.

Der Anbau ist notwendig, weil die Schüler oft weite Wege auf sich nehmen müssen, um zur Schule gehen zu können. Viele kommen aus 70 bis 100 Kilometer entfernten Orten, können also nur alle zwei Wochen nach Hause. Bisher werden sie, soweit möglich, bei Farmerfamilien oder Freuden untergebracht. Das soll sich ändern, wenn die Unterkunft fertig ist.

Mit Josefine, Schwester des Farmbesitzers Richard, der das Haus gehört, steht eine engagierte Person bereit, die die dort untergebrachten Kinder betreuen wird. Eine gute Bildung soll den Grundstock für eine sichere eigenständige Zukunft legen. „Es fehlt insgesamt die Unterstützung durch den Staat“, bedauert Hans-Jürgen Pfützner. „Und es fehlt an Lehrpersonen.“ Barbara Rogl sorgt vor Ort für die sinnvolle Verteilung der Spendengelder.

Pfützner, der die Patenschaft für die neunjährige Pamela übernommen hat, kehrte mit Freude und Genugtuung aus Namibia zurück. Das Land ist vier Mal so groß wie Deutschland und zählt rund 2,4 Millionen Einwohner.

Im neuen Jahr solle, so Pfützner, ein Container mit Möbeln, Tischen, Stühlen, Kleidung und vielem mehr auf den Weg gebracht werden. Wer derartige Gegenstände übrig hat, kann sich an Hans-Jürgen Pfützner wenden. Der Verein „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ ist als gemeinnützig anerkannt und daher berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.