Rücksichtnahme ist oberstes Gebot

Damit das Silvesterfeuerwerk für alle eine ungetrübte Freude ist und der Start ins neue Jahr nicht von Unfällen oder Verletzungen überschattet wird, informiert das Ordnungsamt über einige „Grundregeln“ zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

Denn heute geht es los. Vom 28. Dezember bis zum 31. Dezember findet der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 (zum Beispiel Silvesterraketen und Feuerwerksbatterien) für das Silvesterfest statt. Eine Bedingung: Die Abgabe darf dabei nur an Personen über 18 Jahre erfolgen.

Das Abbrennen dieser Feuerwerkskörper ist nur zu Silvester und am Neujahrstag eines jeden Jahres erlaubt. Generell verboten ist auch an diesen Tagen das Abbrennen von Feuerwerks- und Knallkörpern in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Besondere Rücksicht ist auch auf Photovoltaikanlagen zu nehmen, damit diese nicht durch Feuerwerkskörper beschädigt werden.

Von Privatpersonen darf nur in Deutschland zugelassenes Feuerwerk der Kategorie F2, das ein so genanntes BAM-Zulassungszeichen trägt, verwendet werden. Nur professionelle Feuerwerker dürfen Feuerwerke anderer Kategorien abbrennen.

Oberstes Gebot beim Silvesterfeuerwerk ist die Rücksichtnahme auf andere Menschen, Tiere und Gebäude. Das bedeutet, dass die gezielte Ausrichtung von Feuerwerk auf Menschen, Tiere und Gebäude verboten ist.

Die Stadtverwaltung weist zudem daraufhin, dass das Aufräumen nach dem Silvesterfeuerwerk Ehrensache sein sollte. Wer zum Jahreswechsel gefeiert hat, sollte selbstverständlich am nächsten Morgen die Reste des Feuerwerks beseitigen. Leider sei das keine Selbstverständlichkeit, wie dies in den vergangenen Jahren des Öfteren zu beobachten gewesen sei.