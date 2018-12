Fünf Zentner Kartoffeln geschält

Den Bewohnern im Wiewelhook durch Veranstaltungen Freude bereiten, neu Hinzugezogene in die Gemeinschaft integrieren und gemeinsam der Allgemeinheit etwas Gutes tun. Das steht für den Verein „Wiewelhooker Räuber“ ganz oben auf der Agenda.

Dabei ist der Verein nicht auf Gewinn aus. Der Überschuss wird stets als Spende für einen guten Zweck übergeben. Die Empfänger schaffen von dem Geld Dinge für bedürftige Menschen an. „Wir machen das gerne und werden das auch weiter fortsetzen“, unterstreicht Hubert Keuper, der zusammen mit Markus Gausepohl federführend für die Durchführung der Veranstaltungen verantwortlich ist. „Wir können uns bei der Umsetzung auf viele Helfer verlassen“, ergänzt Markus Gausepohl lobend. Auch ein Teil aus dem Verkauf der Reibeplätzchen beim Vadruper Weihnachtsmarkt wird für die Unterstützung Bedürftiger abgezweigt. Fünf Zentner Kartoffeln wurden dafür von 18 Frauen im Vorfeld geschält, um die notwendige Menge für die Reibeplätzchen vorrätig zu haben.

Seit 1999 bereichern die „Wiewelhooker Räuber“ den Weihnachtsmarkt bereits. Und noch ein paar Jahre mehr sind sie für die „lebende Krippe“ mit dem Krippenaufbau samt Einstellung der Tiere und der Stallfiguren verantwortlich.

Angrillen, Schützenfest oder Erntedankfest sind weitere Events, die eine lange Tradition haben und stets mehrere Generationen zusammenführen. Auch die Kinder kommen zu ihrem Recht. Erinnert sei an das Basteln von Kürbissen mit Lichtern an der Wiewelhooker Bank oder das Zusammentreffen von mehreren Familien im Advent. Dieses Mal fand Letzteres bei Familie Holtz statt. Der Erlös der Zusammenkunft geht an den Freundeskreis Zentralamerika – und damit an dessen Projekte in Guatemala. Dafür bedankte sich Ralf Daniel, der sich als Weihnachtsmann verkleidet in den großen Kreis mischte und den 23 Jungen und Mädchen etwas Süßes überbrachte. Übrigens: Der Erlös des Adventstreffens wurde vom Verein „Wiewelhooker Räuber“ noch aufgestockt.