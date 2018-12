Erhaltenswertes Kulturgut

Autos sind seine Leidenschaft. Sie zu reparieren, wieder flottzumachen – das ist seine Berufung. Schon als Kind entwickelte Klaus Schröder eine Vorliebe für Autos. So begann er sich als Elfjähriger für das neue Auto seines Vaters, einem Fiat Neckar, zu interessieren. Das war 1958. Bei den sonntäglichen Ausflügen der Familie in die nähere Umgebung gab es dann in den nächsten Jahren die ersten Fahrstunden auf landwirtschaftlichen Wegen. Mit 15 Lenzen durfte er auch schon mal alleine Runden auf dem Betriebshof seines Vaters, der ein Fuhrunternehmen hatte, drehen. Mit dem Führerschein verlor er keine Zeit. Er machte die Prüfung schon eine Woche nach seinem 18. Geburtstag. Das erste Auto, ein Lloyd Alexander TS, stand schon bereit.

Klaus Schröder wohnte zu jener Zeit noch in Münster. Er schloss seine Lehre zum Industriekaufmann 1967 erfolgreich ab und arbeitete bei der Landmaschinenfabrik Stille. Doch das Interesse, sich mit Autos beruflich zu beschäftigen, wurde stärker. Als sein Bruder 1976 die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk bestanden hatte, beschlossen die Brüder, sich selbstständig zu machen: „Im Jahr 1977 erhielten wir die Möglichkeit, in Telgte die Räume der ehemaligen Filiale von VW Knubel neben der Aral-Tankstelle Pape zu übernehmen. Und so eröffneten wir Mitte Oktober 1977 eine Kfz-Werkstatt.“ Zusätzlich betrieben die Schröders einen Gebrauchtwagenhandel mit Neuwagenvermittlung. Spezialisiert war die Werkstatt von Anfang an auf BMW-Fahrzeuge. Seit 1980 wohnt Klaus Schröder mit seiner Familie in Telgte. Vor zwei Jahren, am 1. Januar 2017, endete seine berufliche Bindung zum Auto. Für seine Werkstatt wurde ein Nachfolger gefunden.

Die Auto-Begeisterung hält indes weiter an: Young- und Oldtimer im Originalformat sind seine Leidenschaft: „Reparieren, restaurieren, kutschieren, flanieren. Kurzum: genießen und erleben.“ Die meisten seiner Fahrzeuge sind über 30 Jahre alt und somit Oldtimer.

Ein Fiat 125 von 1969 ist sein ältestes Modell: „Ich habe ihn aus erster Hand. Er ist erst 65 000 Kilometer gefahren.“ In einer Dortmunder Tageszeitung entdeckte er vor 15 Jahren eine Verkaufsanzeige eines Fiat 125. „Genau dieses Fahrzeug war 1970 mein erstes Auto. Und so eins wollte ich wieder haben. Also fuhr ich nach Dortmund. Der Neffe des verstorbenen Autobesitzers suchte einen Interessanten für den Fiat, der seit Jahren unberührt in einer Garage gestanden hatte.“ Kurz entschlossen wurde der Wagen gekauft und nach Telgte gebracht. Es wurde repariert und wieder fahrtüchtig gemacht.

Zu seinen Lieblingsautos gehört auch der gelbe BMW 2002 aus dem Jahr 1974, eine seltene L-Version mit Stahlschiebedach und Automatikgetriebe. „Bereits die Fußballweltmeister von 1974 fuhren in einem baugleichen Fahrzeug durch München“, lächelt Klaus Schröder. Ein VW Käfer von 1972 in der Signalfarbe orange ist ebenfalls dabei. Dieses Fahrzeug hatte er 1995 von einer Telgterin erworben und in aller Ruhe restauriert. Neu in seiner Sammlung befindet sich ein BMW 3.0Si aus dem Jahre 1973. Diese Neuerwerbung wurde ihm rein zufällig zum Kauf angeboten: „Da ich ein baugleiches und farbidentisches Fahrzeug bereits vor 40 Jahren besaß, sollte es unbedingt meine Sammlung ergänzen,“ so Klaus Schröder. Autos sind auch als Rentner weiterhin seine Leidenschaft. „Alte, elegante oder außergewöhnliche BMW zu finden, sie zu reparieren und wieder schön zu machen, das ist seine schöne Beschäftigung.“ Manche waren ziemlich schrottreif, erinnert sich Klaus Schröder. „Ich habe sie dann mit Hilfe meines Bruders Wolfgang wieder restauriert und fahrtüchtig gemacht. Einige Objekte warten noch auf ihre Fertigstellung. „So wird es nie langweilig, und ich bleibe körperlich und geistig fit.“

Oldtimer bezeichnet Klaus Schröder als erhaltenswertes automobiles Kulturgut, das die Vergangenheit lebendig hält. „Das Restaurieren und Pflegen alter Modelle ist für mich pure Begeisterung und Lebensinhalt.“ Er hat sich sehr viel selbst beigebracht. „Learning by doing“ nennt er dieses und mit der Zeit hat er sich einige Fachkenntnisse bezüglich Reparatur und Restauration alter Autos angeeignet. „Leider bin ich damit aber ein bisschen spät angefangen und erst in den 1990er Jahren auf die Idee gekommen, das eine oder andere alte ausgediente Autos zunächst einfach nur zu sammeln, um es später einmal zu restaurieren.

Auch sein Aufenthalts- und Freizeitzentrum schmücken zwei alte Fahrzeuge. Modellautos, Autobücher, alte Emailleschilder und viele Erinnerungsstücke sorgen für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Es ist auch ein beliebter Treffpunkt für Bekannte, die dem gleichen Hobby verfallen sind. „Es gibt immer viel zu erzählen, Erfahrungen auszutauschen oder Fahrten zu Oldtimer-Treffen zu verabreden“, freute sich Klaus Schröder über die Begegnungen in seinem privaten Freizeitraum.

„Die Neuerwerbungen sind – oh Wunder – keine BMWs. Speziell bei dem Alfa Romeo konnte ich nicht nein sagen. Es war schon eine Gelegenheit,“ sagt er. Der Mini ist ein „Garagenfund“ und Restaurationsobjekt. So gibt es immer etwas zu tun.