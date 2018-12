Weihnachten auf Amerikanisch

Seit August weilen Finja Leifeld, Insa John und Talea Wortmann vom Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium als Austauschschüler in Telgtes Partnerstadt Tomball. Sie berichten abwechselnd, was bei ihnen in Texas gerade los ist. Heute erzählt Talea Wortmann über ihr erstes Weihnachtsfest in Amerika.

„Eigentlich war die Weihnachtsstimmung immer gut. Aber ich persönlich war den ganzen Monat nicht richtig in Stimmung“, berichtet Talea. Grund dafür sei auch gewesen, dass es in Tomball zu dieser Zeit ziemlich warm war. Das Thermometer zeigte zwischen 15 bis 22 Grad. Untypisch für Weihnachten – zumindest für die Telgter Schülerin.

Hinzu kam, dass Talea Wortmanns Gastgeberfamilie das Fest nicht besonders groß feierte. Das Haus war auch nicht sonderlich weihnachtlich dekoriert – bis auf einen Baum. Dabei wird in Amerika zu Weihnachten vielerorts bunt geschmückt mit vielen Lichtern. Und im Gegensatz zu anderen Familien, in denen die Kinder mit Geschenken überhäuft werden, erhielt bei Taleas Familie am Weihnachtsmorgen jeder ein Geschenk. „Meine Gastgeberfamilie kommt ursprünglich aus Mexiko und ist dort eigentlich auch jedes Jahr über Weihnachten. Aber dieses Jahr eben nicht“, betont Talea.

Dieses Weihnachtsfest war für die Telgterin auf jeden Fall einen ganz neue Erfahrung, denn in Deutschland feiert sie für gewöhnlich etwas größer: „Bei uns ist es ein großes Fest, und jeder zieht sich schick an. Es gibt tolles Essen, und alle haben viel Spaß.“

Natürlich gab es in Tomball in der Adventszeit auch einige weihnachtliche Aktionen. Talea nahm zum Beispiel an einer Weihnachtsfeier an ihrer Schule teil. Mit anderen Schülern hat sie „Secret-Santa“ gespielt. Das kann mit dem deutschen Wichteln verglichen werden.

Ein weiterer interessanter Programmpunkt in dieser Zeit war für Talea Wortmann der Besuch auf einem deutschen Weihnachtsmarkt. Dort wurden zu Beginn die deutsche und die amerikanische Nationalhymne gesungen. „Es war ganz lustig, unsere Hymne mal mit amerikanischem Akzent zu hören“, erzählt die Schülerin mit einem Schmunzeln. Außerdem gab es deutsch angehauchtes Essen wie Schnitzel oder Bratwurst. Und auch eine Kirmes war Teil des Marktes. Die Amerikaner nannten das „Karneval“.

Selbstverständlich hat Talea ihre Familie daheim an Weihnachten vermisst. In der Zeit vor dem 24. Dezember war alles gut, aber als dann der 24. Dezember da war und sie nichts wirklich Weihnachtliches unternahm und auf Instagram und Snapchat sah, wie alle in Deutschland Heiligabend feiern, sei sie schon etwas traurig gewesen, nicht in Telgte zu sein, gesteht sie. Denn für sie war die Bescherung erst am 25. Dezember. In Amerika beginnt Weihnachten am „Christmas Day“, dem ersten Weihnachtsfeiertag.

Am Ende muss die Telgterin doch feststellen, dass sie das Weihnachten in Telgte bevorzugt. „Wenn ich beim nächsten Weihnachten wieder in Telgte bin, weiß ich zu schätzen, wie viel es mir eigentlich bedeutet“, betont Talea Wortmann.