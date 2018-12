Die Suche nach dem amerikanischen Traum war in den Nachtkriegsjahren besonders groß. So mancher Jugendlicher war getrieben von Abenteuer- und Entdeckerlust. Gefesselt von den Gedanken, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu kommen und dort den Traum zu verwirklichen, waren auch Uwe-Bernard und Siegfried Richter, die in Münster geboren wurden und in Raestrup ihre Kindheit verlebten. Mitte der 1950-er Jahre suchten sie sich den Beruf, der ihnen ihren Freiheitsdrang erfüllen sollte. Sie bereiteten sich auf ihr Leben in Amerika vor.

Nach mehreren Jahren in den USA wurden sie Amerikaner und über die Jahrzehnte haben sie beide eine lange und interessante Karriere im Hotelfach gemacht, der sie auch in viele Städte trug. „Ja, wir haben unseren Traum verwirklicht und alles erreicht, was wir uns zunächst nur erträumt hatten“, schreiben sie per Mail an die WN-Redaktion.

„Gute europäische Ausbildung und unsere Telgter Wurzeln, verbunden mit ausgezeichneten beruflichen Chancen zu der Zeit in den USA haben uns den Weg frei gemacht“, schildern die Gebrüder aus den USA.

Doch bevor sie dieses Ziel angehen konnten, schufen sie die Grundlage mit ihrer Ausbildung in Deutschland. Siegfried Richter wurde nach seiner dreijährigen Bäckerlehre im Jahre 1957 Restaurantfachkraft und startete 1958/59 im Gräflichen Kurhaus Bad Driburg eine zweite Ausbildung. Uwe-Bernard Richter hatte drei Jahre lang bis 1958 eine Lehre im Hotel Schnellmann in Münster absolviert. Zusammen arbeiteten die Brüder im berühmten Züricher Dolder Grand Hotel und ließen sich an der Hotelfachschule Bad Wiessee am Tegernsee ausbilden.

Für Siegfried Richter erfüllte sich im November 1961 mit 24 Jahren der „Traum von der großen weiten Welt“. Beiden lag ein Arbeitsangebot von Hilton Hotels Chicago vor. Siegfried folgte dem Ruf. Mit dem Kreuzfahrtschiff „Bremen“ erreichte er über New York sein Ziel: das Luxus Hilton Hotel Palmer House mit (damals) 2200 Zimmern.

Sein damals 21-jähriger Bruder Uwe-Bernard folgte ihm ein halbes Jahr später mit dem Kreuzfahrtschiff „Berlin“, weil er sein letztes Semester noch zu Ende bringen musste. Auch er landete in Chicago im Palmer House Hilton, wo sie zusammen arbeiteten.

Das war der Anfang der Karriere bei Hilton. In unterschiedlichen Positionen managten sie ihre Hotels, in den letzten Jahrzehnten als Hoteldirektoren: Nach verschiedenen Hilton-Jobs leitete Uwe-Bernard Richter das Conrad Hilton (heute Chicago Hilton) als „Resident Manager“. Danach folgten die Berufung zum „General Manager“ des Hilton Hotels in Jacksonville und Pittsburgh, bevor die Ernennung zum „General Manager“ des Chicago Palmer House Hiltons während der 1980-er Jahre erfolgte.

Nach fast 26 Jahren bei Hilton machte sich Uwe-Bernard Richter 1988 für die nächsten zehn Jahre als „Management Consultant“ selbstständig. 1999 trat er in den Ruhestand, um sich als aktiver Investor zu beschäftigen.

Siegfried Richter leitete unter anderem das Washington Hilton als „Resident Manager“ und anschließend das Philadelphia Hilton als „General Manager“. 1981 wurde er von der Hilton Company zum Generalmanager des Hilton Palacio del Rio San Antonio Texas ernannt. Nach 48-jähriger verantwortlicher Führungstätigkeit (36 Jahre als Generalmanager) ging er 2009 in den verdienten Ruhestand.

„Wenn wir zurückblicken, sind wir sehr zufrieden mit unserem Leben und dem Verlauf unserer Karriere. Wir haben viele Menschen kennengelernt, viele junge Menschen eingestellt, trainiert und befördert und viele Freunde auf diesem Weg gewonnen.“ Zu den Menschen, die die Richters kennenlernten und deren Gastgeber sie sein durften, gehörten der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, viele Hollywoodstars, mehrere US- Präsidenten, unter anderem Ford und Busch. „Da sich das gesellschaftliche und das politische Leben meistens in Hotels abspielte, ging viel Prominenz ein und aus“, schreiben sie.

Der Ruhestand und Weihnachten geben den Richters Zeit für besinnliche Stunden. „Nach 57 Jahren USA“, so Siegfried und Uwe-Bernard Richter, „erscheinen im Rückspiegel Kindheitserinnerungen wie das Gestern. Nicht nur, dass wir einige Male die Freunde in Telgte besuchten. Wenn wir von Telgte sprechen, betrifft das eine Zeit, an die sich oft nur noch ältere Telgter erinnern können, wie es damals gewesen ist.“ So denken sie gern an den Sonntagsverkehr mit schön polierten Kutschen auf dem Weg nach Telgte zur Clemenskirche, gezogen von Pferden mit scheinendem Fell und Geschirr, die auf dem Marktplatz zum Beispiel auf der Tenne von Bauhaus-Seiling abgestellt wurden. Gerne erinnern sie sich auch an die Pferderennen an jedem Sonntagnachmittag auf der „Alten Rennbahn“, mit vier und sechs Gespannen, und an die Reitturniere. „Um zur Pferderennbahn zu kommen, mussten wir über Telgte gehen, obwohl „die Specke“ eine reizvolle Abkürzung war. Doch weil es sich dabei um eine ganz gefährliche Viehbrücke über die Ems handelte – nicht weit vom heutigen Campingplatz entfernt – war diese für Menschen und ganz besonders für Kinder ein Tabu.“

An den Besuch von Kardinal von Galen in Telgte erinnern sie sich ebenso wie an den Zweiten Weltkrieg mit dem Bombenangriff auf Münster am 10. Oktober 1943. „Der Himmel war rot, und der Boden vibrierte. Einige Bauernhöfe brannten.“ 1944 erlebten sie das Kriegsgefangenenlager an der Warendorfer Straße. Siegfried Richter erinnert sich: „Die Bauern haben die Russen abgeholt und am Abend zurückgebracht. Die Russen schenkten uns aus Holz geschnitzte Schiffe und Flugzeuge. Der Major fuhr uns mit seinem offenen Wagen zum Suchen von Maikäfern.” Soweit Kindheitserinnerungen von Siegfried und Uwe-Bernard Richter.

Beide haben zu Freunden und ehemaligen Klassenkameraden in Telgte noch Kontakt. Ihr letzter Besuch liegt allerdings bereits zehn Jahre zurück. Heute lebt Siegfried Richter mit seiner Frau Dorothee – zwei Kinder und ein Enkelkind – in San Antonio. Uwe-Bernard ist nicht verheiratet und wohnt in Chicago. Beide stöbern gerne in ihren Alben mit alten Fotos aus Telgter und Raestruper Zeit. Natürlich freuen sie sich, wenn sie Besuch aus ihrer alten Heimat erhalten. Ob sie eines Tages noch einmal nach Telgte kommen, konnten sie abschließend nicht beantworten.