Monopoly für Telgte

„Das Bürgerhaus wird zum Opernplatz, das Religio liegt an der Museumsstraße und das Rathaus an der Rathausstraße.“ Mit etwas Fantasie könnte es so kommen, wenn zu Weihnachten 2020 das erste Telgter Monopolyspiel erscheint. So jedenfalls stellt es sich Nicolas Rose, Chef der Telgter Handelsagentur „City-Edition“, vor. Telgter Bürger können an der Gestaltung ihres „Telgte Monopoly“ mitwirken und demnächst Vorschläge einreichen. Doch zuvor sind größere Herausforderungen zu bewältigen.

Der 36-jährige Nicolas Rose ist ein Telgter Urgestein und hat sich den Gesellschafts-Brettspielen zugewandt. Für ihn sind die Heimatausgaben des Monopolyspieles seine Glanznummern, weil diese so individuell und ortsverbunden sind. Münster, Warendorf, Osnabrück und Velen hat er gerade erfolgreich am Markt platziert. Für 2019 plant er als Gesellschaftsspiel von Hasbro einen eigenen „Cluedo Münster-Tatort“. Seine Unternehmungen haben inzwischen Dimensionen angenommen, für die die räumlichen Voraussetzungen nicht mehr ausreichen. So ist für das kommende Jahr die Errichtung eines Logistikzentrums im Gewerbegebiet Kiebitzpohl geplant. „Der Grundstückskauf ist bereits unter Dach und Fach,“ signalisiert Nicolas Rose, der seinem Heimatort die Treue hält.

Zunächst war Nicolas Rose auf einer anderen „Schiene“ unterwegs: Nach dem Besuch der Grundschule in Telgte und dem Gymnasium in Warendorf folgten Stationen wie Ausbildung zum Industriekaufmann, Gemüseverkäufer und Onlinehandel im Nebenerwerb: alles aus einer Garage in Telgte heraus. Dann kam das Jahr 2012, und es wurde eine neue Tür geöffnet: „Im Internet entdeckte ich ein günstiges Angebot für große Mengen an Monopolyspielen. Diese Chance nutzte ich und kaufte alles auf, um es gleich danach via Internet wieder zu veräußern. Das klappte, und so entschloss ich mich danach – auch mit Unterstützung meiner Frau Jana – den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen.“

Seine Analyse bestärkte ihn in seinem Vorhaben: „Monopoly“, so der Unternehmer, „gibt es in 103 Ländern und in 37 Sprachen. Weltweit werden 260 Millionen Spiele verkauft. Auf 750 Millionen Monopolyspieler werden die Fans geschätzt, und in Deutschland gilt Monopoly als das beliebteste Familienspiel mit 85 Prozent Bekanntheit.“ Das war für ihn Grund genug, mit den Lizenzgeber und Spielehersteller „Winning Moves“ zu kontaktieren. „Wir vereinbarten eine Kooperation.“

So betreibt Nicolas Rose unter anderem den Onlineshop von www.winningmoves.de. Der Spielehersteller „Winning Moves“ wiederum kooperiert mit dem Spielzeughersteller Hasbro, der „Winning Move“ weltweit die Rechte übertragen hat, unter anderem das Monopolyspiel mit lokalem Bezug zu entwickeln und produzieren zu lassen.

Nicolas Rose kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Er entwickelt Ideen und hat bei seinem Spielhersteller „Winning Moves“ Erfolg: Dieser unterstützt den Vorschlag der Handelsagentur „City-Edition“, das Gesellschaftsspiel individueller, schöner und heimatverbundener zu gestalten und dem Spiel so mehr Charme einzuhauchen.

Wenn Nicolas Rose ein neues Stadtspiel plant, setzt er sich mit den Verantwortlichen der jeweiligen Stadtverwaltung zusammen. „Wir besprechen alle Einzelheiten, nehmen Vorschläge für die Gestaltung des Spielbrettes entgegen. Jedes Stadtspiel baut sich nach der Grundversion von Hasbro auf. Gewisse Standards müssen eingehalten werden. Vom „Gefängnis“ bis zum „Frei Parken“ wird sich jedoch nichts ändern. Das Design entspricht den individuellen Vorstellungen.“

So wird die Handschrift der jeweiligen Stadt deutlich zu erkennen sein. Daran orientieren sich auch die individuellen Stadtspiele. Das Kaufen von Straßen, das Ziehen um das Brettspiel und das wirtschaftliche Taktieren – das hat inzwischen neue Dimensionen angenommen. In Telgter Lagerhallen auf dem Lande lagern inzwischen auf einer Fläche von etwa 1200 Quadratmetern rund 150 unterschiedliche Monopoly- und andere Gesellschaftsspiele.

Und seine Frau Jana? Sie hat in diesem Jahr ihr selbst entwickeltes Spiel auf den Markt gebracht: „Trivial Pursuit Münster“: ein Quiz mit 600 Fragen rund um Münster. Dieses Spiel hat Deutsch- und Französischlehrerin an einem Kamener Gymnasium in den Sommerferien 2017 ganz alleine entwickelt.