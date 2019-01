„Haste mal ne Mark?“

„Klaus geh mal zur Tür, es hat gebimmelt. Da steht ein Pferd auf dem Flur“, ertönt es aus der Eingangstür des Raestruper Hofes. Wenige Minuten später folgen „Millionen Frauen lieben mich“ als echte Stimmungsmacher, nicht live: Vielmehr kommt die Musik aus einer über 40 Jahre alten Jukebox. Diese haben in Gaststätten Seltenheitswert: weit und breit einmalig. Hier in Raestrup werden noch Musikwünsche automatisch erfüllt.

Allerdings spielt das Gerät die Lieder nur, wenn es mit D-Mark „gefüttert“ wird. Zur Atmosphäre dieser Gaststätte an der B 64 im Schatten der Kraftfahrerkapelle trägt die alte Eiche-Jukebox „Wurlitzer Tarock“ bei. Seit etwa 40 Jahren gehört dieser Musikautomat zum Raestruper Hof: Er lässt schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder aufleben. Nicht nur bei den Familien Büscher, auch bei sehr vielen Stammkunden.

Für Hanni Büscher, Mutter Maria und ihren Söhnen Michael und Markus ist diese Musikbox seit ihrer Kindheit ein treuer Begleiter. Heute und auch in Zukunft. „Denn“, so die leidenschaftliche Gastwirtin Hanni Büscher: „Unsere Stammkunden sind mit dieser Musik der 50er bis 80er Jahre groß geworden: die vielen Vereine und Clubs und Gruppen, die zum Mittagessen oder zur Feier auch heute noch kommen, wählen gleich ihre Musik und sorgen so schon zu Beginn ihrer Veranstaltung für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Mit der Musik wird der gesamte Saal beschallt: Schlager zum Mitsingen und zum Tanzen. „Ja, wenn die Wurlitzer mit ihren 80 Schallplatten im Herzen des Gerätes ihre Runden dreht, kommt ein Zauber von Nostalgie hoch: „Hallo, Frau Nachbarin“, schallt es durch den Saal und alle hören mit. Hanni Büscher und auch ihre Mutter Maria kennen sie alle, singen oder summen leise mit, wenn sie in der Küche Speisen zubereiten oder an im Gastraum Gäste bedienen – und dann gibt es auch schon mal vor der Nachspeise eine Polonäse: Gottlieb Wendehals mit seiner „Polonäse Blankenese“, ist auch dabei. Doch, aufgepasst: Wer Musik hören will, muss die Musikbox mit Geld füttern. Wer unter 20 Jahre ist, wird sich an Mark und Pfennige kaum noch erinnern. Bei der Familie Büscher ist die D-Mark so lebendig wie der Euro. Wie ein Chip wird die Mark für die Musikbox gehandelt: 50 Pfennige für ein Lied, für eine D-Mark gleich drei Schlager und für zwei D-Mark sieben alte Gassenhauer. Das Innenleben ist zeitlebens unverändert geblieben. Das macht die Musik aus der Box so spannend, ist sich Hanni Büscher sicher. „Also gibt es nur Musik, wenn ich die gute alte Deutsche Mark einwerfe? „Ja, genau,“ lacht Hanni und verrät, dass sie hinter der Theke eine kleine „Wechselstube“ habe. Die Kunden, die Musik hören wollen, erhalten bei der Gastwirtin für einen Euro zwei D-Mark und können dann gleich sieben Schlager auswählen, also etwa 20 Minuten tanzen oder 20 Minuten einfach mitsingen. Der Gast, der hier vielleicht seine Geburtstagsfeier durchführt, kann so aus 160 Titeln wählen. Er muss nur noch die Tastaturen drücken, etwa 5Q steht für SOS/ABBA. Wer etwa auch noch D-Mark zu Hause hat, kann damit gleich im Raestruper Hof zur Musikbox gehen und seine Schlager auswählen, etwa die Fischerin vom Bodensee; nicht live, doch irgendwie romantisch schön, dem Gesangsduo Catrin & Horst zuzuhören.

Ein Automatenhersteller hat seit den 60er Jahren – damals noch mit einer anderen Musikbox – den Inhalt immer wieder aktualisiert. „Die Single-Schallplatten hat er bei der Einführung mir überlassen“, freut sich Hanni Büscher und entdeckt immer wieder neue Schlager in ihrer Sammlung. Soeben, als sie ihre Musikbox mit noch älteren Singles füllen möchte, entdeckt sie weitere Gassenhauer wie etwa „Der Theodor im Fußballtor“. Musik der 40er, 50er, 60er und 70er Jahre – Hanni könnte sie alle spielen und mitsingen. Auch die: „Du bist die Rose vom Wörthersee aus dem Jahre 1950!“ Die Schlager der Neuzeit? Seitdem keine Single-Schallplatten mehr produziert werden, haben die Lieder in der Musikbox keine Chance abgespielt zu werden.

Früher hatte ja jede Gaststätte eine Musikbox: Kinder strömten nach der Schule in die Kneipe, bestellten eine Cola und hörten sich ihre Wunschmusik an. Und wenn die Maschine mal streikt und eine Reparatur erforderlich ist? „Das kommt selten vor,“ versichert Hanni Büscher. Doch wenn, dann habe sie ihren Spezialnotdienst Peter Vienenkötter. Dem Freckenhorster mit einem Elektronik-Fachbetrieb in Telgte sei es bislang immer gelungen, die Musikbox auch kurzfristig wieder zum Laufen zu bewegen.

Die Jukebox hat im oberen Feld Tastaturen: Links die Ziffern von eins bis neun und die null; rechts die Buchstaben von A bis R. Ich habe gerade 5G gewählt: Preußens Gloria, der populärste Heeresmarsch der Bundeswehr; wird zu Staatsbesuchen gespielt, heute zur Begrüßung im Raestruper Hof.