Aktuelle Lieder gesungen

Ein hell leuchtender Stern über Raestrup musste am Abend vor Silvester vielen Bürgern den Weg gezeigt haben. Denn zum ersten offenen Singen von aktuellen Weihnachtsliedern waren zahlreiche Gäste in die St. Christophorus-Kraftfahrerkapelle in Raestrup gekommen. Dieser „Raestruper Weihnachts-Chor“ aus über 200 Stimmen feierte Premiere und sorgte für eine himmlisch-weihnachtliche und besinnliche Atmosphäre. Wie aktuell die Lieder vom Raestruper Chor ausgesucht worden waren, sollte auch noch einmal das Abschlusslied beleuchten: „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg; Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht“ gehört zu den beliebten Weihnachtsliedern. Hierzu passte auch die Stern-Geschichte, die Ursula Niebrügge vortrug. Eine Stunde lang wurde schwungvoll gesungen. Weihnachtslieder mit schönen, einprägsamen Melodien luden regelrecht zum Mitsingen ein. „Gerade deswegen sind wir heute hier“, strahlte eine Besucherin nach der gelungenen Veranstaltung. Das große Interesse für dieses erste offene Singen von Weihnachtsliedern hatte auch den Veranstalter, den Verein „Raestruper Gemeindehaus“, überrascht. Ursula Niebrügge vom Vorstand des Vereins zeigte sich hocherfreut und bedankte sich bei allen, die gekommen waren. Musikalisch begleiteten Gregor Stewing, Chorleiter der Chorgemeinschaft St. Christophorus-Raestrup, und Sophia Tegge mit ihrer Klarinette, das Singen. Das Musiktalent der Musikschule Telgte spielte zwischendurch auch solo auf ihrem Instrument und beeindruckte mit jüdischer Klezmermusik. Der Theologiestudent Peter Schlippe hatte zuvor in seiner kurzen Ansprache auf die Bedeutung von Weihnachten erinnert und die Geburt Jesus mit der Gegenwart verglichen.

Auch aus Telgte waren Gesangsfreunde gekommen, um bei diesem gemeinsamen Singen in der Kapelle dabei zu sein: „Wir sind sehr froh, dass es diese Möglichkeit hier in Raestrup gab, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen“, freute sich Gregor Stewing, der zu manchen Liedtexten auch eine kleine Geschichte erzählte.

Zu den typischsten und bekanntesten Weihnachtsliedern gehörten auch „Heiligste Nacht“ und „Stille Nacht“. Gregor Stewing hatte zuvor auf die Geburtsstunde des Liedes „Stille Nacht“ an Heiligabend 1818 in Oberndorf bei Salzburg erinnert. Der Ursprung des Liedes von „Heiligste Nacht“ liegt ebenfalls in Salzburg. Christoph Bernhard Verspoell nahm dieses Lied 1810 in das Münsteraner Gesangsbuch auf. Kinderlieder ergänzten das Repertoire, so etwa „Süße die Glocken nie klingen“, „Morgen Kinder, wird‘s was geben“ oder „Leise rieselt der Schnee“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.

Als Zeichen des Dankes gab es zum Abschluss in der Kapelle viel Applaus. Denn dieses Singen inspirierte, machte Spaß und verband die Gemeinschaft auf wunderbare Art und Weise, waren sich alle Beteiligten einig. Die Besucher bedankten sich nach dem musikalischen Gemeinschaftserlebnis, spendeten für das Sommerferienprogramm der Messdiener und ließen diesen vorletzten Abend des alten Jahres mit Glühwein, alkoholfreien Getränken, Waffeln und Würstchen im Innenhof der Kapelle ausklingen.