Die Ems ist die Trennlinie

Das Neue Jahr bringt einige Veränderungen mit sich, eine davon betrifft die Müllentsorgung: Denn das Stadtgebiet wird für die Abholung des Gelben Sacks in zwei Bezirke eingeteilt ( WN berichteten).

Nördlich der Ems, das betrifft nicht nur die in der nebenstehenden Karte besonders gekennzeichneten Bereich Telgtes, sondern auch Westbevern-Dorf und -Vadrup, sind die Fahrzeuge der Firma Tönsmeier im Normalfall – Ausnahmen gibt es beispielsweise, wenn in der Woche ein Feiertag ist – im Zwei-Wochen-Rhythmus donnerstags unterwegs. Freitags wiederum werden in diesen Fällen die Beutel in den Bereichen südlich der Ems abgeholt.

Die neue Entsorgungsfirma hatte die Stadt um eine Aufteilung des Gesamtgebietes gebeten, um mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen und Mitarbeitern eine ordnungsgemäße Entsorgung sicherzustellen, betont die Verwaltung. Die ist übrigens nur „indirekt“ für den Gelben Sack zuständig, denn eigentlich wird die Entsorgung über ein privatwirtschaftliches System organisiert.

Stefan Bruns, er ist im Rathaus für dieses Thema Ansprechpartner, betont in diesem Zusammenhang, dass die Abfuhr der Gelben Säcke vor Weihnachten zufriedenstellend erledigt werden konnte. Wie seinerzeit berichtet, hatte es aus Krankheitsgründen bei dem bisherigen Entsorgungsunternehmen einen Engpass gegeben. Daher sprang eine andere Firma für den Bereich Westbevern-Dorf und -Vadrup ein. In den Außenbereichen allerdings habe keine turnusmäßige Entsorgung durchgeführt werden können. „Wir danken den Betreffenden in diesen Bereichen für ihr Verständnis“, betont er.

Zum Jahreswechsel wurde die bisherige Abfall-App, die unter anderem über die Entsorgungszeiten informierte, abgeschaltet. Die neue App „Tonnenticker Pro“ kann zwar bereits für die jeweiligen Handy-Betriebssysteme heruntergeladen werden. Allerdings fehlen für Telgte aktuell noch die entsprechenden Daten. Die werden nach Angaben der Verantwortlichen schnellstmöglich in das System eingepflegt. „Sobald das geschehen ist und alles läuft werden wir einen Hinweis geben, dass die App genutzt werden kann“, hieß es dazu seitens der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf.

Noch ein Müll-Thema: Damit zumindest öffentliche Plätze wie etwa der Markt und die Planwiese nach der Silvesternacht und etlichen Böller-Attacken wieder vernünftig aussehen, ist am Mittwoch der städtische Bauhof mit mehreren Kolonnen ausgerückt. Die Stadtverwaltung hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, da die Erfahrung der Vorjahre gezeigt habe, dass gerade die öffentlichen Bereich zwar beim Böllern frequentiert seien, sich anschließend aber kaum einer um die Hinterlassenschaften kümmere.