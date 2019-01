Etwas Bleibendes geschaffen

Es dauerte nur kurze Zeit und bedurfte nur eines einzigen Bildes, bis Maria Taraschewski und Franz-Josef Schlüter wieder ganz tief in die jüngere Telgter Stadtgeschichte eingetaucht waren. Die Verabschiedung der Geschichtsexperten, die in den vergangenen Jahren zusammen mit Stadtarchivar Klaus Schwinger und dem früheren Leiter des Heimathauses, Dr. Thomas Ostendorf, Hunderte historische Fotos gesichtet und in den jeweiligen Kontext eingeordnet hatten, wurde zu einem längeren Ausflug in die Historie der Emsstadt. Und neben viel Geschichte wurden auch alte Geschichten wieder aufgewärmt.

Bereits 2006 hatte das Team, damals gehörte noch Karl Decker dazu, seine Arbeit aufgenommen. Alte Fotos wurden gesichtet, oft mühevoll die Personen darauf identifiziert und Wissenswertes rund um das Bild zusammengetragen. Vor allem Klaus Schwinger und Dr. Thomas Ostendorf oblag es danach, weitere Hintergrundinformationen zu sammeln. Alles mit dem Ziel, diese Fotodokumente nicht nur für das Stadt- und Museumsarchiv aufzubereiten, sondern sie auch in Bildbänden und historischen Kalendern einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zahllose Stunde kamen dabei in den über zwölf Jahren zusammen. Denn normalerweise saß das Geschichtsexperten-Team montags jeweils zwei Stunden lang zusammen.

„Das waren spannende Zeiten“, sagt Maria Taraschewski rückblickend. Knapp 400 historische Aufnahmen wurden alleine für die beiden historischen Bildbände, die in den vergangenen Jahren erschienen, aufbereitet. „Manchmal war das eine tagelange Arbeit, bis wirklich alle Details, etwa das genaue Jahr der Entstehung, klar waren“, erinnert sich Klaus Schwinger. Da der Bestand an historischen Bildern mittlerweile erschöpft ist, wird es keinen dritten Bildband mehr geben. „Wenn, dann müsste man auch auf Aufnahmen aus den 1970er und 1980er Jahre zurückgreifen“, sagte Schlüter.

Bürgermeister Wolfgang Pieper würdigte die Arbeit der kleinen Gruppe als wichtigen Beitrag zur Stadtgeschichte. „Sie haben die Fakten dafür zusammengetragen, dass ein fundiertes Erinnern möglich ist. Sie haben etwas Bleibendes geschaffen“, sagte er unter anderem mit Blick auf die Bilder.

Er lobte, dass Telgte als einzige Kommune im Kreis Warendorf weiter ein eigenes Archiv habe, das seit vielen Jahren von Klaus Schwinger akribisch gepflegt werde. Das sei ein Schatz. Für die Zukunft wünscht sich der Bürgermeister, dass der Bestand – soweit möglich – digitalisiert wird, um auch mit Hilfe moderner Methoden einen Zugriff darauf zu ermöglichen.