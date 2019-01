Sandra Weiligmann stellt sich gerne Herausforderungen: Eine solche war für sie anfangs die Arbeit als neue Küsterin in Westbevern. Denn: „Das sind große Fußstapfen, in die ich trete“, sagt sie. Sandra Weiligmann meint damit Regina Münsterkötter, die nach mehr als drei Jahrzehnten diese Aufgabe aus Altersgründen abgab. Als Küsterin ist sie so etwas wie der gute Geist in der Kirche.

Zuvor hatte der Weihbischof die Bedeutung des „etwas anderen Berufs“ hervorgehoben. „Sie schließen morgens nicht ihr Büro, sondern einen sakralen Raum, einem Kirchenraum auf.“ Durch eine umsichtige Vor- und Nachbereitung sorge der Küster dafür, dass Menschen sich in der Kirche wohl und willkommen fühlen würden, so der Bischof.

Sandra Weiligmann hat bis zur Erlangung des Zertifikats intensive Wochen der Ausbildung hinter sich gebracht. „Man hat sich ein bisschen wieder in die Schulzeit zurückversetzt gefühlt, dieses Mal aber in einem sehr speziellen Bereich“, erzählt sie. Der kirchliche Jahresablauf, die liturgischen Farben und entsprechenden Messbücher waren beispielsweise Bereiche, die die Westbevernerin lernen musste. „Für den praktischen Umgang mit den Gewändern für Priester oder Messdiener haben wir eine Sakristei in Lüdinghausen besucht und dort alles Wesentliche erfahren“, erzählt sie. Auch die Besonderheiten bei der Feier der Sonntagsmessen sowie kirchlicher Hochfeste standen auf dem Stundenplan.

Der Blumenschmuck war ein weiteres Thema, erzählt die Küsterin, die im Rahmen ihrer Ausbildung auch eine Woche in Kloster Gerleve war. „Es war sehr anstrengend, schließlich kamen zu dem Lernstoff noch Ausarbeitungen verschiedener Themen dazu, die zu Hause erledigt werden mussten.“

„Ich bin meinem Mann Matthias, der sich teils extra Urlaub genommen hat, und unseren Kindern Justus und Constantin sehr dankbar für die Unterstützung während meiner Ausbildung zur Küsterin“, betont die Mutter. Mit der Familie wurde auch im Vorfeld alles besprochen, der Rückhalt bei dieser Aufgabe, die oft Dienst zu ungewöhnlichen Zeiten erfordert, war gegeben. In ihren Alltag passt der Job indes perfekt. Für Sandra Weiligmann ist es nämlich wichtig, vor Ort und jederzeit für die Kinder da zu sein.

„Es handelt sich um ein umfangreiches Aufgabengebiet, das ich mit Freude ausüben werden“, betont sie. Im kirchlichen Bereich war Sandra Weiligmann, die aus Telgte stammt und in früheren Jahren in St. Johannes als Messdienerin tätig, als Mitglied im Kirchenchor und auch als Begleiterin bei Ferienlagern aktiv. Sozial engagiert ist die ausgebildete Arzthelferin zudem in der Seniorenbewegung.