„Fatihmorgana“ ist nach Angaben von „Tourismus + Kultur“ eine Einladung zum Perspektivwechsel. „Die Echokammer der Realität lässt nur durch, was man hören will. Doch wer sich permanent in seiner Wohlfühl-Filterblase bewegt, besorgt es sich ständig selbst – möglicherweise befriedigend, aber ist es auch befruchtend? Willkommen in der schönen neuen Welt der alternativen Fakten“, heißt es in einem Pressetext.

Sein sechstes Solo-Programm widmet Fatih Çevikkollu dem Schein und dem Sein. Den Nachrichten und den Fake-News. Den Nullen und den Einsen. Rückt die ganze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Was macht die Digitalisierung mit uns? Das sind nur einige Fragen, die der bekannte Kabarettist dabei aufwerfen und beantworten wird.

Karten für die Veranstaltung im Bürgerhaus kosten im Vorverkauf 21 Euro (ermäßigt 19,50 Euro). An der Abendkasse müsse zwei Euro mehr für jedes Billett bezahlt werden.

Tickets sind sowohl im Büro von „Tourismus + Kultur“ im Treffpunkt Telgte an der Kapellenstraße als auch online im Internet über das Buchungsportal Reservix.de erhältlich.