Der Zug löste das Postpferd ab

Die Emsstadt hat sich seit 1900 stetig verändert. Die WN berichten im Rahmen einer Serie immer wieder über solche Veränderungen anhand aktueller und alter Bilder und stellen diese Ansichten gegenüber. Dabei arbeitet die Redaktion eng mit dem Stadtarchivar Klaus Schwinger zusammen. Die historischen Postkarten stammen wiederum aus der Sammlung von Lothar Thurn.

Der Telgter Bahnhof ist die schnellste Verbindung nach Münster. 132 Jahre ist es her, dass am 8. Februar 1887 der Telgter Bahnhof feierlich eingeweiht wurde. Am gleichen Tag fuhr „unter lautem Hurra der Bevölkerung“ die letzte Postkutsche von Warendorf nach Münster ab. Das Postpferd ging in den wohlverdienten Ruhestand. Der Eisenbahnanschluss hatte vor allem für die Telgte-Wallfahrt einschneidende Veränderungen zur Folge. Wer früher zwei Tage zu Fuß unterwegs war, konnte den Weg nach Telgte und zurück jetzt an einem Tag schaffen. Wenig Zustimmung fand das neue Verkehrsmittel deshalb bei Quartiergebern und Ladenbesitzern, da sie Umsatzeinbußen befürchteten. Der Telgter Bahnhof hatte sogar eine Pilgerhalle, die sich in einem Anbau befand und sich bei Bedarf in eine Empfangshalle verwandeln ließ. Eine kleine Anekdote, die sich einige Wochen nach der Eröffnung ereignete: Zwei Telgterinnen, die den neuen Zug nach Münster nehmen wollten, kamen verspätet auf dem Bahnsteig an, als die Dampflok sich bereits in Bewegung gesetzt hatte. Der Bahnhofsvorsteher ließ den Zug anhalten und zurücksetzen, so dass beide Frauen einsteigen und ihre Reise nach Münster antreten konnten.