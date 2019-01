Zahllose Gelbe Säcke bleiben liegen

Die Gelben Säcke waren am Wochenende ein Thema, das viele Telgter bewegte: Denn mit dem Jahreswechsel war die Emsstadt nicht nur in zwei Abfuhrbezirke – nördlich und südlich der Ems – unterteilt worden, sondern ein neuer Entsorger, das Unternehmen Tönsmeier, übernahm die Abfuhr ( WN berichteten bereits).

Für etliche Telgter war der Wechsel ein klassischer Fehlstart. In den sozialen Medien schlugen teilweise die Wellen der Empörung hoch. Die Stadt habe es versäumt, den Bürgern mit der Zusendung der Abfallkalender explizit mitzuteilen, welche Straßen dem südlichen und welche dem nördlichen Abfuhrbezirk zuzuordnen seien, wurde dabei unter anderem moniert. Außerdem beklagten sich etliche Bürger am Samstagabend und Sonntag darüber, dass in einigen Bereichen der Stadt die Gelben Säcke liegen blieben.

Eine kleine Stichprobe der WN-Lokalredaktion bestätigte das. Augenscheinlich waren in den Bereichen westlich der Wolbecker Straße die Entsorgungsfahrzeuge des neuen Unternehmens am Samstag unterwegs, dort waren die Beutel fast ausnahmslos vom Straßenrand verschwunden.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich bei dieser Stichprobe in den Bereichen östlich der Wolbecker Straße. Ob am Grünen Weg oder in den Drostegärten: Es machte den Anschein, als sei in diesen Bereichen kein Entsorgungsfahrzeug unterwegs gewesen. Die Beutel türmten sich an vielen Stellen.

Doch damit nicht genug. Wind und andere Einflüsse sorgten an der einen oder anderen Stelle dafür, dass die Gelben Säcke aufplatzten, ihr Inhalt durch die Gegend wehte. „Ein sehr unschönes Bild“, kommentierte eine Anliegerin in den Drostegärten das Ganze. Vor allem an den zentralen Müllsammelplätzen in den Neubaugebieten war das der Fall.

Am Tag zuvor waren nach WN-Informationen bereits unter anderem in der Bauerschaft Vechtrup sowie an der Westbeverner-, Ostbeverner- und Einener Straße die Beutel nicht abgeholt worden. Zum Teil, so jedenfalls eine Facebook-Userin, sei das dann wiederum am Samstag geschehen.

Norbert Lange, er betreut bei Facebook die Gruppe „Du kommst aus Telgte, wenn . . .“, nahm das Thema am Wochenende zum Anlass, kurzfristig eine Umfrage unter den Nutzern zu starten. Knapp 250 Personen nahmen daran bis Sonntagmittag teil. 123 davon gaben an, dass bei ihnen die Gelben Säcke ordnungsgemäß abgeholt worden seien, die restlichen 50 Prozent sagten, bei ihnen lägen die Beutel noch vor der Tür.

Zur Erinnerung: Bereits vor Weihnachten hatte es Probleme mit der Entsorgung gegeben. Da beim bisher zuständigen Unternehmen etliche Mitarbeiter krank waren, wurden in den Außenbereichen die Beutel nicht abgeholt.

Auch wenn die Entsorgung der Gelben Säcke privatwirtschaftlich organisiert ist, die Stadt also nicht direkt eingebunden ist, so sagte Stefan Bruns, zuständiger Mitarbeiter in der Verwaltung, bereits am Sonntag zu, umgehend mit der Firma Tönsmeier Kontakt aufzunehmen und auf eine schnelle Entsorgung der Beutel in allen Bereichen der Stadt zu drängen.

Er verwies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die zentrale Rufnummer bei dem Entsorgungsunternehmen Tönsmeier im Reklamationsfall: ✆ 08 00/88 66 666.