Zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule gibt es ein vielfältiges Programm. Einer der Höhepunkte dabei ist ein Konzert des Pro-Chores. Bei zwei Terminen Anfang April werden die Sängerinnen und Sänger, aktuell haben sich bereits 140 für das Projekt gemeldet, auf der Bühne in der Pausenhalle des Schulzentrums stehen. Gregor Stewing weist in diesem Zusammenhang auf die erste Probe des Pro-Chores hin, die am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums stattfindet. In gut zweieinhalb Monaten wollen die Beteiligten verschiedene bekannte Stücke einüben, um dann Anfang April wieder die Zuhörer zu begeistern.