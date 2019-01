Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich seit Samstag ein mutmaßlicher Ladendieb in Untersuchungshaft. Der 25-jährige Steinfurter steht im Verdacht, gemeinsam mit einem noch unbekannten Mittäter am Freitagnachmittag in Telgte mehrere Drogerieartikel aus einem Geschäft an der Steinstraße gestohlen zu haben.

Angestellte hatten nach Polizeiangaben einen akustischen Alarm wahrgenommen, als der Tatverdächtige das Ladenlokal verlassen wollte. Sie hielten den Mann fest und übergaben ihn der Polizei. Bei der Überprüfung des 25-Jährigen stießen die Beamten auf eine präparierte Tasche. Nach dem Abgleich der Personalien stand fest, dass der Mann der Polizei wegen gleicher Delikte bereits bekannt war. Aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls nahmen die Beamten den Steinfurter fest. Der Mittäter flüchtete.

Polizisten führten den Tatverdächtigen einem Richter am Amtsgericht Warendorf vor. Dieser erließ wegen Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft gegen den 25-Jährigen.