19 Könige machten sich am Sonntag in Raestrup auf den Weg, um im Rahmen der diesjährigen Sternsingeraktion unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ Spenden zu sammeln. Nach dem Aussendegottesdienst, den die Sternsinger in der Christophorus-Kapelle gemeinsam mit der Gemeinde und mit Domvikar Dr. Michael Höffner feierten, machten sie sich in sechs Gruppen auf dem Weg, um den Segen von Tür zu Tür zu bringen.

Bereits am Samstag hatten sich die Kinder und Jugendlichen getroffen, um sich auf die Aktion vorzubereiten. Dabei sahen sie sich auch den offiziellen Film über die diesjährige Sternsingeraktion an. Moderator Willi Weitzel berichtet darin über das Sternsingerprojekt Yancana Huasy in Lima. Im Rahmen dieses Projekts erhalten Kinder mit einer Behinderung individuelle Hilfe und Therapien.