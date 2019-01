Ein Narrenschiff für die KG

Seit mehr als 50 Jahren gibt es die hiesige Karnevalsgesellschaft „Schwarz-Gold“ – kein Wunder also, dass sich die Mitglieder seit geraumer Zeit mit dem Gedanken beschäftigen, selbst einen Umzug auf die Beine zu bringen. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung unternahmen sie jetzt: den Bau eines eigenen Wagens, mit dem sie an Umzügen in der Umgebung teilnehmen wollen, begannen die Telgter Narren am Samstag. Die ersten Arbeiten für das Grundgerüst wurden getan, bei einem weiteren Termin soll der Aufbau entstehen.

„Es ist der Auftakt für Telgte, damit wir bei uns einen Umzug bekommen“, sagte Heike Schoen, eine der Aktiven der KG. „Da stehen wir alle hinter.“ Mit Begeisterung waren die Karnevalisten dabei. „Eigentlich braucht man ja eine Stunde zum einglühen“, meinte Franz Winkels, in diesem Jahr Prinz Franz III. von Feuerstelle und Suppenkelle genannt, mit einem Augenzwinkern. Stattdessen gab es Kaffee und das „Glühen“ wurde auf später verschoben.

Bis in das letzte Detail, wie der Wagen am Ende aussehen wird, ist der Plan noch nicht ausgearbeitet. Klar ist aber: „Er soll die Form eines Narrenschiffes bekommen“, erklärte Peter Maitzen. Denn dieses sei ein gängiger Begriff im Karneval. Gegen einen Mottowagen, mit denen andere Vereine teilnehmen, haben sie sich gemeinschaftlich ausgesprochen. „Wir möchten gerne einen KG-schwarz-goldenen Prinzenwagen“, beschrieb Peter Maitzen den Wunsch des Elferrates. „Wir haben schon viele Jahre davon gesprochen, im Straßenkarneval aktiv zu werden“, so der Adjutant des Prinzen zu den Ideen der Lokalkarnevalisten. „Dieses Jahr ist es nun etwas geworden“, freute er sich. Ein Grund mit dafür war, dass sich die Telgter Jecken am Umzug in Warendorf beteiligen wollen.

Das Ganze soll auch nachhaltig wirken, denn der Verein erhofft sich damit, dass auch der Nachwuchs innerhalb der Reihen motiviert wird, aktiv zu werden und „jüngere Leute begeistert werden können“, so Maitzen. Natürlich seien auch neue Mitglieder willkommen. Nachwuchsprobleme habe die über 200-Mitglieder starke Vereinigung nicht. Im Gegenteil: „Wir verzeichnen eine leicht steigende Tendenz“, freute sich der Telgter Jeck.

Mit dem KG-Prinzenwagen treten die Narren erstmals beim Warendorfer Umzug am Rosenmontag, 4. März, in Erscheinung. Zudem hoffen die Narren auch bei der Veranstaltung in Milte dabei sein zu können. Gezogen wird das Narrenschiff dann von einem historischen Traktor. „Wir werden Wurfmaterial dabei haben“, kündigte Peter Maitzen zudem an, dass vor allem die Kinder am Straßenrand auf Süßes hoffen dürfen.

Damit aber nicht genug. „Für unser 55-jähriges Bestehen planen wir den ersten Telgter Umzug“, sagte Maitzen. Dieses feiert der Verein in der Session 2020/21. Danach soll der Zug dann alle paar Jahre stattfinden. Den Bürgermeister haben sich die Karnevalisten schon ins Boot, demnach in ihr Narrenschiff, geholt und gehen von einer guten Unterstützung seitens weiterer Vereine aus der Emsstadt und der Umgebung aus. Der Termin müsse sorgfältig überlegt werden, um nicht mit anderen Umzügen in der direkten Nachbarschaft in Konkurrenz zu treten.

Doch bis dahin ist es noch etwas hin. Jetzt sind die Telgter Narren erst einmal glücklich, mit ihrem Narrenschiff eine Premiere in der Geschichte der KG zu feiern. Wie diese Neuerung ganz genau aussieht – darauf können die Telgter und die Karnevalisten aus dem Umkreis gespannt sein.