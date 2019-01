Eine gute Stunde lang Verwirrungen, Verwandlungen, sanfte Töne und derbe Worte in plattdeutscher Sprache: Das alles und noch viel mehr präsentieren die Mitglieder der Theatergruppe der kfd Westbevern bei ihrem neuen Stück „Wiebke gifft nich op“, das sie insgesamt vier Mal von heute bis Samstag auf die Bühne im Pfarrheim bringen. Aufgeführt wird eine Komödie in zwei Akten von Fred Redmann.

Bereits bei einer Veranstaltung der kfd wurde das Stück gezeigt und gefiel den Zuschauerinnen. „Es ist ein gutes Zeichen, dass das neue Stück ankommt, worüber wir uns natürlich sehr freuen“, betonen die Darstellerinnen. Das seit Jahren eingespielte Team mit Christel Demmer, Margret Meier, Conny Kortenjann, Liesel Hoffschulte, Hedwig Göttker, Anni Hülsmann und Irmgard Pelster hatte am Montag noch eine Generalprobe, um bestens vorbereitet in den Theater-Marathon mit vier Einsätzen in vier Tagen gehen zu können.

Zum Auftritt heute bei der Seniorengemeinschaft gesellen sich drei Vorstellungen für die Allgemeinheit am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr im Pfarrheim. Derzeit sind noch Restkarten für die Vorstellung am Samstag erhältlich. Sie können im Vorverkauf bei Nosthoff, Kirchplatz 4, erworben werden.