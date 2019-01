In der Kapelle der Rehaklinik Maria Frieden feierte die Chorgemeinschaft St. Johannes am Dreikönigstag ihren Ausklang der Weihnachtstage, den sie mit ihrer Generalversammlung und einem gemeinsamen Essen im St.-Johannes-Pfarrheim fortsetzte. Propst Dr. Michael Langenfeld nahm nach dem Familiengottesdienst an der Feierstunde teil und hatte als Überraschung eine Urkunde für Doris Pellmann mitgebracht. Die Bröckerin wurde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in einem Kirchenchor mit der Ehrennadel und der Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes Münster ausgezeichnet. Zusammen mit dem langjährigen Chorleiter Jürgen Storcks und dem Vorsitzenden Erwin Köster nahm der Propst die Auszeichnung vor. Seit mehr als vier Jahren ist Doris Pellmann Teil des Johannes-Chores. Im Jahr 2014 war es nämlich zum Zusammenschluss mit dem Bröcker Chor gekommen.

Bei der Generalversammlung zog Vorsitzender Erwin Köster eine positive Jahresbilanz. Die Chorgemeinschaft St. Johannes, der 28 Frauen und Männer angehören, singt liturgische Musik für den Gottesdienst und volkstümliche Lieder für und mit Senioren, vor allem in den ortsansässigen Seniorenheimen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte der Johannes-Chor den Festgottesdienst in Ostbevern-Brock mitgestaltet. Dankbar sind Vorsitzender Erwin Köster und auch Chorleiter Jürgen Storcks den Chormitgliedern Volker Spiekermann (als Tenor) und den Solistinnen Brigitte Rohling und Margit Bruckmann für ihr Engagement im und mit der Chorgemeinschaft St. Johannes.

Auch das neue Jahr verspricht wieder viele gemeinsame Chorproben und Auftritte – etwa im Wohnstift St. Clemens, im Seniorenzentrum Maria Rast, im Martin-Luther-Haus in Münster, im Rochus-Hospital, in der Kapelle der Reha-Klinik Maria Frieden oder bei den Alexianern in Amelsbüren. Auch ein Einkehrtag im Kloster Vinnenberg am 10. März ist Bestandteil der Chorarbeit.

Wer Interesse hat, dabei zu sein mitzusingen und in dieser Gemeinschaft Spaß zu haben, ist stets willkommen. Ansprechpartner ist der Vorsitzende Erwin Köster, ✆ 0 25 04/50 76.