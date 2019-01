Mädchen, Jungen und Imke Laumann, Leiterin des Kindergartens „Sternenzelt“, hockten ebenso auf Matten auf dem Boden in der kleinen Halle wie die Märchenerzählerin Hildegard Markfort. Und als sie zu sprechen begann, war es mucksmäuschenstill in der Runde. Die Kindergartenkinder lauschten zunächst gebannt, hatten aber auch Grund zum Lachen.

In den Genuss der zahlreichen Märchen Erzählungen kamen am Dienstag alle Kinder des „Sternenzeltes“ – gestaffelt nach Alter der Betreffenden.

Der Westbeverner Krink bietet in diesem Jahr Märchen-Erzählstunden für Kinder an. Mit Hildegard Markfort wurde eine Expertin engagiert, die mit ihren Geschichten die Herzen der Kinder berührte. Sie erntete viel Beifall.

Hildegard Markfort wohnt in Telgte und arbeitet als Ergotherapeutin im Rochus-Hospital. Für den Krink ist sie ehrenamtlich tätig.

Am 5. Februar ist die Erzählerin um 15 Uhr in der St.-Christophorus-Grundschule zu Gast. Zwei weitere Erzählstunden folgen am 12. März um 15 Uhr bei einem offenen Treffpunkt für alle Westbeverner Kinder ab vier Jahre und deren Eltern in der ehemaligen Vadruper Grundschule und am 2. April um 14 Uhr im Kindergarten St. Christophorus in Westbevern-Dorf.

Melanie Haberecht betreut das Projekt seitens des Krink und hat die ersten vier Termine abgestimmt.