40 MGV-Sänger starten durch

Der Vorsitzende Stefan Krieft freut sich auf den heutigen Donnerstag, wenn die erste Probe im neuen Jahr ansteht. Der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup startet damit in abwechslungsreiche zwölf Monate, in deren Verlauf wieder Gesang und Geselligkeit miteinander verknüpft werden sollen.

Was den Gesang angeht, rückt moderne Literatur für die rund 40 Aktiven einmal mehr in den Vordergrund. „Unter der Leitung von Harald Berger werden wir uns auf die Auftritte intensiv vorbereiten. Das ,Open-Air mit Flair’ am 7. Juli auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup ist unser Highlight“, blickt Stefan Krieft bereits voraus. Offen ist noch, wer neben dem Gastgeber bei dieser Veranstaltung auftritt, die zum vierten Mal stattfindet und zum festen Bestandteil im Jahresprogramm gehört.

Chorleiter Harald Berger und die große Sängerschar würden sich über neue Mitstreiter freuen. „Jeder ist willkommen und kann sich bei der Probenarbeit einen Einblick verschaffen“, so der Vorsitzende, der Grund zur Freude hat, da sich in den vergangenen Wochen einige Interessierte entschlossen haben, im MGV mitzusingen. Zum heutigen Probenauftakt hat sich ein weiterer Kandidat angekündigt. Geprobt wird um 20 Uhr im Vereinslokal „Piesers Gasthaus“ in Vadrup.

Die Generalversammlung, bei der die Weichen für die Zukunft gestellt werden sollen, findet am Samstag, 19. Januar, um 18.30 Uhr ebenfalls im Vereinslokal statt. Die interne Sängerehrung ist am 7. April.

Lambertusfeier, Nikolausfeier und das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ sind ebenfalls Veranstaltungen, bei denen der Chor Jahr für Jahr auftritt. Das Vereinsschützenfest darf im Jahreskalender nicht fehlen.

Infos über den MGV „Eintracht“ erteilt Vorsitzender Stefan Krieft unter ✆ 0 25 04/88 684.