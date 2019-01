Gemeinde will verkaufen

Die evangelische Kirchengemeinde will sich vom Maria-Magdalena-Haus in Westbevern-Vadrup trennen. Das bestätigte Pfarrerin Sabine Elbert auf WN-Anfrage. Das Objekt soll auf dem privaten Wohnungsmarkt veräußert werden. Angedacht sei, es zuerst im Rahmen eines sogenannten Bieterverfahrens bei einem Immobilienportal zu offerieren, danach, wenn das nach einem gewissen Zeitraum keinen Erfolg gebracht habe, über einen Makler an den Mann oder die Frau bringen zu lassen.

Die Pfarrerin macht deutlich, dass dem Beschluss des Presbyteriums eine lange Zeit des Überlegens und des Prüfens von Alternativen vorangegangen sei. Bereits seit Ende 2016 wird das Objekt nicht mehr von der Kirchengemeinde genutzt. Für ein Jahr war das Maria-Magdalena-Haus anschließend von der Stadt angemietet worden, um dort Flüchtlingsfamilien unterbringen zu können. Nachdem sich die Lage bei den Asylbewerbern entspannt habe, sei das Objekt aktuell ungenutzt.

Zudem seien Gespräche mit anderen potenziellen Interessenten, etwa für eine andere soziale Verwendung, geführt worden. Letztlich habe sich aber alles zerschlagen. Daher beschreite die Gemeinde nun den Weg der Veräußerung über den Markt. Um einen „fairen Preis“ für die Predigtstätte ermitteln zu können, hatte die Gemeinde einen Gutachter eingeschaltet. Der habe das Objekt bewertet. Das Grundstück ist nach Angaben der Pfarrerin rund 1000 Quadratmeter groß. Dominiert wird das Objekt von dem großen Raum, der bisher als Gottesdienst- und Versammlungsraum genutzt wurde. Über eine Empore sind weitere Räumlichkeiten im Obergeschoss zu erreichen.

Die beiden Presbyter Elke Sohst und Clemens Börger sprechen im Gemeindebrief von einem „zukunftsorientierten Gebäudemanagement“, das betrieben werden müsse. Da in den nächsten Jahren mit immer weniger Finanzmitteln zu rechnen sei, zugleich aber Sanierungen und Renovierungen, etwa am Dach der Petruskirche, umgesetzt werden müssten, habe sich das Gremium letztlich zu diesem Schritt entschlossen.

Dass viele Erinnerungen mit dem Maria-Magdalena-Haus verbunden sind, steht für das Presbyterium außer Frage. Börger und Sohst zitieren in diesem Zusammenhang aber auch die Superintendentin Meike Friedrich, die immer wieder betont habe: „Gott wohnt nicht in einem Gebäude, sondern ist überall dort, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln.“

„Wir sind bestrebt, für die Orgel, das Kreuz und die Glocke eine wertschätzende Verwendung zu finden“, betonen sie in dem Schreiben an die Gemeinde. Speziell die Glocke ist ein Objekt mit einer historischen Bedeutung. Sie war früher die Schiffsglocke des „Kreuzers Leipzig“. Immer wieder hatten verschiedene Marineverbände im Laufe der Jahre ein potenzielles Interesse an dem Stück angemeldet.