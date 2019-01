Fußgänger-Leitsystem wird überarbeitet

Eine Menge Arbeit liegt hinter Martina Klapper und ihrem Team von „Tourismus + Kultur“, doch das ist einem zufriedenen Lachen gewichen: Denn Heinz-Hermann Doermer vom „Projektbüro Deutschland“ hatte sowohl eine gute Nachricht als auch das begehrte Zertifikat der Initiative „ServiceQualität Deutschland“ dabei. Für die kommenden drei Jahre darf die städtische Einrichtung weiterhin das Qualitätssiegel tragen. Richtig ausruhen dürfen sich die Verantwortlichen aber nicht: Jährlich müssen sie neue Veränderungen und Optimierungen an die Initiative melden, sonst könnte der Status auch vorher wieder aberkannt werden.

„Für uns hat das Ganze eine große Bedeutung, denn in Zusammenhang mit der Zertifizierung haben wir viele Abläufe hinterfragt und Optimierungen vorgenommen“, sagt Martina Klapper. Eine lange Liste zeigt verschiedene kleine und größere Maßnahmen, die entweder bereits umgesetzt worden sind oder noch umgesetzt werden sollen.

Ein zentrales Thema mit Blick auf die neue Tourismussaison wird das Fußgänger-Leitsystem sein. Dieses soll komplett überarbeitet werden. Neue Karten und veränderte Hinweisschilder sollen die Orientierung erleichtern. Zudem wurden neue Stellen im Stadtgebiet definiert, die in die Beschilderung aufgenommen werden.

Ein Beispiel dafür ist auch die Ausschilderung des Büros an der Kapellenstraße selbst. Die Idee ist, dass ein deutlich sichtbarer Pfeil den Interessierten zukünftig passend lenkt. Aktuell wird die genaue Umsetzung noch geprüft.

Auch dem Bereich des Beschwerde- und Anregungsmanagement hat das Team von „Tourismus + Kultur“ in den vergangenen Wochen viel Zeit gewidmet. Alle Gruppen werden regelmäßig nach ihrem Aufenthalt befragt, was gut oder was schlecht gelaufen ist. Die Rückmeldungen werden ausgewertet und Verbesserungen angedacht. Die eine oder andere Idee davon ist bereits umgesetzt worden. Dazu gehört, dass Kunden, die länger warten mussten, einen Kaffee-Gutschein bekommen. Leih-Lesebrillen oder eine Powerbank zum Aufladen des Handys sowie ein Rollstuhl, der bei Bedarf Personen mit Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung gestellt wird, sind weitere Punkte, die bereits umgesetzt wurden.