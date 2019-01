Im November 2017 liebäugelten die Vertreter aller Fraktionen in einer Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses damit, im Jahr 2019 die Wertstofftonne einzuführen, die dann den Gelben Sack hätte ersetzen sollen. Kunststoffe und Metalle würde dann genauso wie die Zahnpastatube, die Konservendose, die alte Zahnbürste oder der defekt Dosenöffner in einem Behälter landen. In diesem Jahr werde die Wertstofftonnen allerdings auf keinen Fall kommen, berichtet Andreas Meschede, Prokurist der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG).

Seit dem 1. Januar 2019 gilt zwar das neue Verpackungsgesetz. Die Städte und Gemeinden können seither bestimmen, ob sie den gelben Sack, die Gelbe Tonne oder die Wertstofftonnen haben möchten. Allerdings gilt bis zum 1. Januar 2021 eine Übergangsfrist. Bis dahin wird die Firma Tönsmeier die Gelbe Säcke abfahren. Das Unternehmen hat diese Aufgabe – wie berichtet – gerade erst zum 1. Januar übernommen.

Andreas Meschede würde die Einführung der Wertstofftonnen im Jahr 2021 befürworten, „weil das für die Bürger einfacher ist“. Allerdings müssten sich die 13 Kommunen des Kreises in der Sache einig sein. Doch schon 2014, als die erste Initiative zur Einführung der Wertstofftonne gestartet wurde, habe es keine einheitliche Meinung unter den Städten und Gemeinden gegeben, erinnert sich Meschede. Telgte sei damals schon dafür gewesen, andere nicht.

Soll die Wertstofftonnen 2021 kommen, müssten die Beratungen darüber bereits in diesem Jahr beginnen, rät Meschede. Als Kreisgesellschaft würde die AWG den Prozess begleiten, die Meinungen bündeln und die Interessen der Kommunen gegenüber den Systembetreibern vertreten.