Weiter „gelbe Wochen“ in Teilen der Stadt

Gelbe Säcke alleine, Gelbe Säcke mit der Papiertonne, Gelbe Säcke mit der Biotonne sowie Gelbe Säcke und die ersten ausrangierten Weihnachtsbäume: In einigen Bereichen Telgtes bleibt derzeit bei allen Müllabfuhrterminen eines immer liegen – die Gelben Säcke. Scherzhaft sprechen einige Betroffene bereits von den „gelben Wochen in Telgte“.

Denn nachdem es in den Außenbereichen bereits vor Weihnachten Probleme bei der Entsorgung mit dem vorherigen Unternehmen gegeben hat, hat die neue Firma, das Unternehmen Tönsmeier, nach Meinung vieler Bürger einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Der Grund dafür: Nachdem es bereits am Wochenende zu erheblichen Problemen gekommen war, hatte der Entsorger zugesichert, bis Mittwochabend sämtliche Bereiche abgefahren zu haben.

Das allerdings war keineswegs der Fall. Die Liste der bis Donnerstagmorgen noch nicht angefahrenen Straßen und Bereiche ist immer noch lang: Rund um den Grünen Weg, der Bereich Kiebitzpohl, die Bockhorner Heide, die Wöste und Teile des Jägerhauses, die Bauerschaften Berdel und Böckenhagen sowie weitere Außenbereiche in Westbevern liegen noch zahllose Säcke. Das Unternehmen hat der Stadtverwaltung jetzt nach mehrfachen Anrufen zugesichert, bis Freitagabend die Beutel abgeholt zu haben . . .

Die Probleme in Telgte sind übrigens kein Einzelfall. Kreisweit häufen sich in etlichen Orten die Beschwerden. Immer wieder wird zudem von Betroffenen darüber berichtet, dass die Hotline des Entsorgers kaum zu erreichen sei.

Andere Kommunen haben bereits zu besonderen Maßnahmen gegriffen. In Ostbevern und Drensteinfurt konnten Gelbe Säcke am Recyclinghof abgegeben oder in eigens bereitgestellte Container geworfen werden. Noch weiter geht die Stadt Spelle im Emsland: Dort ist der Bauhof derzeit unterwegs und sammelt zumindest im Stadtgebiet an allen neuralgischen Stellen die Beutel ein. Auch dort gibt es erhebliche Probleme, allerdings mit einem anderen Entsorgungsunternehmen.