33 Mal fand bisher das „Offene Singen auf Haus Langen“ statt. Die 34. Austragung lässt zumindest zwölf Monate auf sich warten, denn 2019 findet die Traditionsveranstaltung nicht statt. „Terminliche Gründe führen dazu. Und geringere Zahl der teilnehmenden Chöre mit nur noch Frauenchor der kfd Westbevern und MGV „Eintracht“ Westbevern ergeben eine neue Situation, die wir in Ruhe überdenken wollen, um zu entscheiden, wie es weiter gehen soll. Dass Bestreben, die Veranstaltung fort zu führen, ist aber vorhanden“, erläutert Stefan Krieft, Vorsitzender des MGV „Eintracht“ Vadrup.

Der MGV „Lyra“ Telgte und der MGV „Cäcilia“ Westbevern-Dorf gehörten viele Jahre zum Quartett, das für einen bunten Melodienstrauß sorgte. Durch die bereits vollzogene Auflösung des MGV „Lyra“ verblieben nur noch zwei Chöre für das „Offene Singen“. Der MGV „Cäcilia“ existiert zwar weiter, hat aber nur noch wenige Aktive.

„Der Zuspruch in den vergangenen Jahren war gut“, betonte Krieft, der deshalb beim „Offenen Singen“ am Ball bleiben möchte. „Man muss aber auch sehen, dass sich die Zahl der Aktiven auf die Hälfte verringert hat. Wir werden alles dafür tun, dass das Singen eine Fortsetzung erfährt, nehmen Organisation und Aufwand gern in Kauf, müssen aber auch eine gute Basis haben.“