In diesen Tagen wird der Musikverein Ostbevern 90 Jahre alt. In der ganzen Zeit hat es einen derartigen Auftritt wie den am Freitagabend in Telgte noch nicht gegeben. „Denn Karneval ist nicht unsere Spielwiese“, hatte der MVO-Vorsitzende Sebastian Hesse beim außergewöhnlichen Auftritt auf der Herrensitzung der KG „Schwarz-Gold“ Telgte in der Gaststätte Osthues-Brandhove (WN berichteten) deutlich gemacht.

Die Organisatoren dieser Veranstaltung waren an den MVO herangetreten, ob dieser seinem langjährigen Mitglied Franz Winkels mit einem Auftritt auf der Herrensitzung der Narren überraschen würden. Der Bröcker Franz Winkels, Präsident der KG „Schwarz Gold“ Telgte und amtierender Karnevalsprinz, ist seit 38 Jahren Mitglied des Vereins, spielt Trompete und war drei Jahre lang erster Vorsitzender (1993 bis 1996).

Über 30 Musiker traten den Weg nach Telgte an und spielten zu Ehren des Mitgliedes zum Auftakt der Herrensitzung. „Es hat Spaß gemacht. Für unseren Franz haben wir das gerne getan. Es war ein tolles Erlebnis, eine gelungene einmalige Aktion in der Karnevalszeit“, freute sich Vorsitzender Sebastian Hesse über diese gelungene Überraschung.