Am 11. Februar startet in der Klinik Maria Frieden wieder ein Pflegekurs unter der Leitung der Pflegetrainerinnen Dorothee Blömker und Ulrike Lüttel. An drei Terminen lernen Angehörige pflegebedürftiger Menschen Wissenswertes zur Betreuung ihrer Angehörigen zu Hause. Vom theoretischen Basiswissen bis hin zu praktischen Handgriffen wird den Teilnehmern Wissen über die Pflege vermittelt.

„Wir möchten den Pflegenden zu Hause die Unsicherheit im Umgang mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen nehmen und Ihnen für die täglichen Herausforderungen Hilfestellungen und wertvolle Tipps mitgeben“, sagt Ursula Hedding, Pflegedirektorin in der Klinik Maria Frieden.

Der Pflegekurs findet an drei Terminen statt, die inhaltlich aufeinander aufbauen: an den Montagen 11., 18. und 25. Februar – jeweils von 16 bis 19.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Versicherte aller Kassen. Die Teilnahme ist für Angehörige pflegebedürftiger Menschen und Interessierte kostenlos. Die Kosten für den Kurs werden von der AOK getragen – unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse die Teilnehmer versichert sind.

Die Anmeldung ist unter ✆ 0 25 04/67 42 70 oder an familialepflege@maria-frieden-telgte.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt, um individuell auf die Teilnehmer eingehen zu können.