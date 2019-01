Schwarz oder weiß – das ist hier die Frage. Mit einer Hommage an das Klavier beziehungsweise die Orgel als unverzichtbarer Begleiter ihres Gesanges begann das Probenjahr des Propsteichores.

Unter dem Titel „Black and white“ hatte der Sopran zur ersten Probe eingeladen. Traditionsgemäß stand ein gemütlicher Abend mit Programm.

Alle Gäste erschienen im passenden schwarz-weißen Outfit, was nicht wirklich ein Problem für die Sängerinnen und Sänger darstellt. Zudem nahmen sie an schwarz und weiß dekorierten Tischen Platz.

Das Thema zog sich wie ein roter Faden durch den Abend, angefangen bei der Auswahl der Getränke und Gerichte, über eine Balletteinlage, bis hin zu unterhaltsamen Spielen. So erfuhr die 70-köpfige Festgemeinschaft bei dem Spiel „Black and white“, wobei „black“ für „nein“ und „white“ für „ja“ stand, so einiges Kurioses über die Sopranistinnen. Zum Beispiel, dass es nicht wahr ist, dass eine Sopranistin zur Verteidigung gegen Einbrecher einen Baseballschläger unter ihren Bett versteckt hat. Dagegen stellte sich als wahr heraus, dass eine andere in ihrer Garage eine voll funktionsfähige Küche beherbergt.

Gemeinsam stimmte der Chor natürlich auch das eine oder andere Lied an und trennte sich erst nach Mitternacht, um am morgigen Donnerstag in die reguläre Probenarbeit einzusteigen. Eine gute Gelegenheit für alle, die sich für Chorgesang interessieren. Sie sind eingeladen am 17. Januar um 19.30 Uhr unverbindlich an einer Probe teilzunehmen. Treffpunkt ist das Pfarr- und Pilgerzentrum.