15 neue KLJB-Mitglieder

Teresa Plewe und Christopher Krieft, Vorsitzende der Landjugend Westbevern, hatten allen Grund zur Freude. Bei der Aufnahmefeier konnten sie 15 neue Mitglieder zum Eintritt in die KLJB beglückwünschen. Alle erhielten bei der Zusammenkunft im Pfarrheim ihre Ausweise. Dank der Neuzugänge zählt die Landjugend nun 69 Mitglieder.

„Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Neulinge hinzukommen“, bekräftigten die beiden Vorsitzenden. „Das unterstreicht und stärkt die Arbeit und spricht auch für die Programmangebote.“ Die Verantwortlichen wünschen sich, dass insbesondere die Neuen Anregungen zur Programmgestaltung geben.

Die Neumitglieder, die sich auch kurz persönlich vorstellten, erhielten zunächst einen Einblick in die allgemeine Arbeit der Landjugend. Christopher Krieft wies darauf hin, dass Interessierte, die zur Neuaufnahmefeier nicht kommen konnten, und auch weitere Interessierte jederzeit in die KLJB aufgenommen werden können.

Für die Mitglieder steht als nächster Termin die Generalversammlung an, die am 25. Januar um 19 Uhr in „Piesers Gasthaus“ stattfindet. Dann sollen die Weichen für die kommenden Monate gestellt werden. Wahlen zum Vorstand nehmen erneut einen breiten Raum ein. Bei der Zusammenkunft werden auch die weiteren Veranstaltungen vorgestellt. Fest steht bereits, dass die Westbeverner Landjugend auch in der kommenden Karnevalssession mit einem eigenen Wagen an den Umzügen in Everswinkel, Milte und Warendorf teilnehmen wird. „Wir werden mit einem Kreis von Helfern unseren Karnevalswagen rechtzeitig startklar machen“, sagte Christopher Krieft unter anderem.

Das Holzsammeln für das Osterfeuer der Gemeinde ist ebenfalls ein fester Bestandteil. Im Sommer, so Krieft, sollen den Mitgliedern auch sportliche Aktivitäten angeboten werden.

Mit einer kleinen Stärkung endete eine harmonische Aufnahmefeier. Die vorgesehene Nachtwanderung, die sich für gewöhnlich anschließt, fiel aufgrund der schlechten Witterung aus.