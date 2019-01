Kreativ am Rad drehen

Wie modern Krippen sein können, das zeigt das Titelbild der Plakate zur Krippenausstellung. Mit seiner Installation „Auf dem Weg“ hat der Telgter Christian Nachtigäller ein Kunstwerk geschaffen, das Modernes und Traditionelles miteinander verbindet. Das Werk wurde von den Ausstellungsmachern als so wegweisend angesehen, dass sie damit Werbung für die Schau machen.

Ein schwarzes Rad soll nach Angaben des Künstlers symbolisch das Motto „Zur Krippe her kommet“ darstellen. Eine Handkurbel, ein Dynamo und eine Lampe vervollständigen das Werk. Vieles wird aber erst beim genauen Blick deutlich: Zwischen den Speichen sind Figuren angebracht, die sich ebenfalls auf den Weg machen.

Dreht man an einer Handkurbel, leuchtet die Lampe und bringt ein weihnachtliches Bild zum Vorschein: Maria, Josef und Jesus werden sichtbar. Diese moderne Darstellung lässt einige Interpretationen zu: „Ist die Krippe da, und die Menschen machen sich auf den Weg oder die Menschen bewegen sich und sehen dann die Krippe? Letzteres erfüllt sich, wenn die Besucher am Rad drehen“, sagt Christian Nachtigäller. Der gelernte Raumausstatter und frei schaffende Künstler stellt einmal mehr ein außergewöhnliches Werk aus.

Zum Hintergrund: Der Telgter hat sich in diesem Jahr besonders intensiv mit dem Rad auseinandergesetzt. Er hat Gedichte dazu geschrieben, zudem gibt es passend zum Thema Bilder, alles verpackt in einem Buch. Das war im Sommer. „Die Idee kam dann zufällig beim Aufräumen,“ erinnert sich Christian Nachtigäller. „Das schrottreife Einrad meiner Tochter wollte ich entsorgen. Doch da hatte ich die Idee, dieses in eine Krippe zu verwandeln.“

Die Krippe bezeichnet die stellvertretende Museumsleiterin Dr. Kristin Kube als außergewöhnlich und modern. Sie passe sehr gut zum gesamten Erscheinungsbild der diesjährigen Krippenausstellung: „Wir möchten auch andere Menschen und ein jüngeres Publikum für den Besuch unserer Krippenausstellung gewinnen“, sagt sie. Deshalb sei auch der Entschluss gefasst worden, mit der Nachtigäller Krippe auf die Ausstellung in Telgte hinzuweisen.