Es sind nur 310 Meter, die schließen aber eine Lücke im Telgter Radwegenetz, die seit vielen Jahren existierte. Die Rede ist vom sogenannten Bahnseitenweg. Bislang mussten die Nutzer, ob Fahrradfahrer oder Fußgänger, auf dem Teilstück zwischen dem Bahnübergang am Münstertor und dem südlichen Bahnhofsplatz auf den Orkotten ausweichen. Seit Mittwoch ist das Vergangenheit. Vertreter der Stadt, der beteiligten Firmen sowie des Edeka-Marktes, einer der Anrainer dieses Wegstücks, räumten gemeinsam die letzte Barriere aus dem Weg. Ab sofort ist der Weg geöffnet.

Auch wenn die Bauarbeiten nur wenige Monate gedauert haben, das Projekt selbst hat einen langen Vorlauf gehabt. Vor mittlerweile drei Jahren begannen die ersten Planungen und Gespräche, da es auch um Grunderwerb ging. Als das weitgehend in trockenen Tüchern war, stellte die Stadt bei der Bezirksregierung einen Antrag auf Bezuschussung der Maßnahme. Rund 300 000 Euro kostet das Gesamtprojekt. 70 Prozent dieser Summe werden aus Mitteln zur Förderung der Nahmobilität bezahlt.

Dass die Umsetzung so teuer war, hat nach Angaben von Christof Linden, zuständiger Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung, mehrere Gründe. Aufwendig sei der Bau vor allem wegen der Nähe zur Bahnlinie gewesen. Dadurch konnte schweres Gerät nicht eingesetzt werden, zudem seien teilweise aufgrund der Vorschriften der Bahn Sicherungsposten notwendig gewesen. Außerdem habe der neue Weg über L-Steine abgefangen und mit einem Zaun in Richtung Bahn gesichert werden müssen.

Radfahrern wird das egal sein. Sie haben nun die Möglichkeit, schnell und abseits der viel befahrenen Straßen im Bereich Orkotten vom Bahnübergang bei Dartmann bis zum Rochus-Hospital längs der Bahnlinie radeln zu können.

Das neue Teilstück ist knapp drei Meter breit und damit bereits für die Veloroute geeignet. Aktuell fehlt dafür noch eine Markierung, die soll aber noch aufgetragen werden.

Anlässlich der Übergabe des neuen Teilstücks dankte Christof Linden Sigrid Haveresch und Uwe Levers vom Edeka-Markt für die Geduld, die sie bewiesen hätten. Denn lange Zeit hätten Baufahrzeuge und Materialien den hinteren Teil des Parkplatzes blockiert.

Eine gute Nachricht hatte Christof Linden auch für den weiteren Verlauf des Bahnseitenweges. Die teilweise wassergebundene Decke zwischen dem Bahnhof und dem Spielplatz an der Bahn soll in absehbarer Zeit vom Bauhof aufgearbeitet werden. Dort bilden sich bei Regen oft große Pfützen.