Von der Hausfrau zur Agrar-Bürofachfrau

„Die Interessen der Landfrauen weiter stärken“: Dieses Ziel hat sich der Landfrauenverband Telgte-Westbevern für das neue Jahr gesetzt. 170 Mitglieder aus verschiedenen Altersgruppen bilden nach Angaben der Verantwortlichen eine „starke Gemeinschaft“. Neu ist zudem, dass Landfrauen der jüngeren Generation das Vereinsleben ab sofort mit einem eigenen Programm für junge Familien beleben wollen.

„Mitglied im Landfrauenverband zu sein bedeutet heute, dass sich jede Frau mit und ohne landwirtschaftlichen Hintergrund engagieren, einbringen und teilnehmen kann“, beschreibt die erste Vorsitzende Hildegard Verenkotte den Veränderungsprozess.

Am Dienstagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahresversammlung im Pfarrheim St. Johannes. Die Kreislandfrauen-Vorsitzende Renate Mehring, die Vorsitzende der Hospizbewegung im Kreis Warendorf, Elke Sohst, der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Greiwe, der Geschäftsführer der Raiffeisen Bever-Ems, Reinhard Pröbsting, sowie die beiden Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Martin Wickensack und Thorsten Severt nahmen als Ehrengäste an der Zusammenkunft teil.

Renate Mehring informierte über die Arbeit auf Kreisebene und zeigte in ihrem Grußwort die aktuellen Herausforderungen der Landfrauen auf: Sorgte diese früher mehr für das leibliche Wohl, sei sie heute zu einer Agrarexpertin geworden. Denn die Neuerungen in der Landwirtschaft veränderten auch diese Aufgaben. Immer mehr Landfrauen, die mit ihrer Familie einen Hof bewirtschaften würden, ließen sich daher zur Agrar-Bürofachfrau ausbilden. Etliche seien zudem politisch engagiert.

Elke Sohst, Vorsitzende der Hospizbewegung im Kreis Warendorf, informierte über die Arbeit der Gruppe. Früher sei vielen die Arbeit der Gruppe weitgehend unbekannt gewesen. Das sei mittlerweile anders. Das Interesse sei inzwischen sehr groß: „Dem Leben begegnen“, so beschrieb sie das Motto. „Wir tun das, was den Menschen gut tut: Gespräche führen und den Menschen in seiner letzten Lebensphase würdig begleiten.“

Die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes in Beckum strahlten noch einmal auf die Versammlung im Johannes-Pfarrzentrum aus. Weil dabei die Aufführung „Rotkäppchen einmal anders gespielt“, so gut ankam, führten sechs Landfrauen dieses Theaterspiel noch einmal auf – sehr zur Freude des Publikums.

Als Schriftführerin ließ Inge Wiggering das Jahr eindrucksvoll in Bildern und Worten Revue passieren. Cilly Hugenroth stellte wiederum den Kassenbericht vor. Neuwahlen gab es nicht.

Eine kleine Vorschau auf die kommenden Aktivitäten rundete die Veranstaltung ab. Informationen, Kultur und Fitness stehen dabei im Mittelpunkt. Vom Yoga-Schnupperkursus über weitere Kreativangebote bis zur Tagesfahrt im Mai nach Rosendahl, um dort unter anderem eine gläserne Nudelproduktion zu erleben, ist das Angebot breit gefächert.

Einen besonderen Ausblick gab der Vorstand ebenfalls bereits: Am Sonntag, 28. Juni 2020, erlebt Telgte auf der Planwiese und in der Innenstadt den „Tag der Landwirtschaft“ des Kreises Warendorf, der alle fünf Jahre stattfindet. Die ersten Vorgespräche und Vorbereitungen für diese Großveranstaltung seien bereits angelaufen, so die Verantwortlichen der Landfrauen.