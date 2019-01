Fit für den Straßenverkehr

Die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr nahm die Verkehrspolizei im Kreis Warendorf jetzt zum Anlass, die beiden Kindergärten „St. Johannes“ und „St. Barbara“ zu besuchen und mit den Eltern und Kindern die wichtigsten Regeln als Fußgänger im Straßenverkehr in Theorie und Praxis zu besprechen.

Die Verkehrsunfallprävention und Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Kreis kommen alle drei Jahre in die Kindergärten und unternehmen so große Anstrengungen, um Kinder für den Straßenverkehr fit zu machen. Ihre Informationsarbeit beginnt immer mit einer Elternveranstaltung. Auch dieses Mal in St. Johannes: Dabei erhielten die Eltern einen Einblick in die Verkehrsschulung und auf die am Tag folgende Umsetzung mit den Kindern. „Denn“, so Polizeihauptkommissar Richard Rauer, „die Eltern üben eine Vorbildfunktion aus.“

Die Verkehrspuppenbühne mit den Verkehrssicherheitsberatern Carola Krewerth, Bodo Kowatz, Michaela Loeber und Richard Rauer führte am Vormittag eine Geschichte auf. Dabei erlebten die Kinder, dass Verkehrsschulung auch Spaß machen kann. Kindgerecht erklärten die Beamten auch das Motto an der Bordsteinkante: „Halt. Vor der Bordsteinkante bleib ich stehen, zweimal in beide Richtungen sehen. Erst, wenn frei ist, darf ich gehen.“

Diesen Spruch fragten die Polizisten immer mal wieder ab: Bei der Straßenbegehung hatten die Kids das Motto bereits verinnerlicht.

Am Nachmittag folgte in vier Gruppen bei einem gemeinsamen Spaziergang die praktische Umsetzung auf der Straße. Die Eltern und ihre Kinder wurden dabei von einem Verkehrssicherheitsberater begleitet.

Wichtig war den Polizisten bei ihrem Besuch vor allem das Verhalten vor der Bordsteinkante. Hier wurde intensiv im Straßenverkehr geübt und das Motto praktisch angewandt. Intensiv lehrten die Verkehrssicherheitsberater auch das Verhalten sobald ein Auto kommt und anhält: „Auf keinen Fall die Straße überqueren, vielmehr dem Fahrer oder Fahrerin per Handzeichen deutlich machen, weiterzufahren“, wiederholte Richard Rauer.

„Und noch einen ganz bedeutenden Hinweis gaben die Polizisten: „Nie hinter einem Fahrzeug die Straßenseite wechseln, sondern immer davor. Wenn es dennoch nicht anders möglich sei, dann müsse man am Fahrzeug nochmals anhalten und schauen, auch vergewissern, dass niemand im Auto sitzt.“ Das Ziel ist es, dass alle Verkehrsteilnehmer auch unfallfrei wieder zu Hause kommen.