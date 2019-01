Die traditionelle westfälische Küche genießen und es sich dabei „guet goahn“ lassen: Der Heimatverein startete genussreich ins neue Jahr – mit Wurste- und Leberbrot sowie Schnittchen mit westfälischem Trockenschinken. Im großen Saal des Heidehotels Waldhütte waren alle 100 Plätze belegt, als das Personal diese westfälischen Spezialitäten servierte.

Zur Überraschung begrüßte der neue Hausherr Adolf Schütte auf seinem Akkordeon mit „Kein schöner Land in dieser Zeit“ seine Gäste – und diese hatten Spaß, sangen mit und lagen sich schunkelnd in den Armen. Da hatte es die Vorsitzende des Heimatvereins, Margareta Große Kleimann, leicht, ihre Mitglieder zum Start ins neue Jahr zu begrüßen. Sie freute sich, dass so viele der Einladung in das Heidehotel gefolgt waren: „Wir haben heute Abend westfälisch gespeist, viel miteinander gesprochen, uns gut unterhalten lassen, gesungen, geschunkelt und gelacht“, zog sie eine sehr positive Bilanz des Abends.

Während des Abendessens spielte Adolf Schütte nicht nur auf seinem Akkordeon, er unterhielt die Mitglieder des Heimatvereins auch mit plattdeutschen Dönekes.

Nachdem sich alle gestärkt hatten, betrat Melanie Runde mit ihrer Zaubershow die Bühne. Auf ihrem Arm saß der Vogel „Zehra“, dem sie als Bauchrednerin ihre Stimme gab. In „Meli’s Zauberwelt“ wurde auch das Publikum immer wieder einbezogen, und so entwickelte sich ein munteres Gespräch mit Witz, Charme und einigen überraschenden Zaubertricks.

Mit dem Abschiedslied „Guet Goahn“ kündigte sich das Ende des Abends an. Und eins ist auch gewiss, im Refrain kam es vor: „Bit en anner Moal“.