Zu einem Klavierabend mit dem jungen ukrainischen Pianisten Volodymir Lavrynenko lädt der Kultur-Freundeskreis am Sonntag, 20. Januar, um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus ein. Das Konzert wird mit Ludwig van Beethovens Klaviersonate in G-Dur op. 14 Nr. 2 eröffnet, gefolgt von der Sonate Nr. 3 in B-Dur von Paul Hindemith. Nach der Pause erklingt die Sonate A-Dur D. 959 von Franz Schubert.

Volodymir Lavrynenko erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren. Danach absolvierte er eine Ausbildung an der „M. Lysenko Spezialmusikschule für besonders Begabte“ und am „Tschaikowsky Konservatorium“ in Kiew. Ab 2006 studierte er an der Hochschule der Künste Bern, anschließend an der Hochschule Luzern bei Konstantin Lifschitz, wo er 2012 sein Solistendiplom mit Auszeichnung erhielt. Es folgte ab 2014 ein Studium an der Musikhochschule Hamburg im Fach Konzertexamen bei Professor Evgeni Koroliov und Professor Anna Vinnitskaya. Er absolvierte weitere Meisterkurse bei Andrey Gavrilov, Dmitri Bashkirov, Alfred Brendel, Alexei Lubimov und Leon Fleisher.

Karten sind noch bis Samstag zum Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus+Kultur“, Kapellenstraße, sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.