Bei der Mitgliederversammlung der Bäcker-, Metzger- und Brauergilde wurden durch Gildemeister Ferdi Bußmann (2.v.r.) und Vorstandsmitglied Christoph Busch-Lütke Westhues (l.) die beiden neuen Mitglieder Patrick Roland (2.v.l.) und Michael Plagge (r.) vor der Gildefahne in die Gemeinschaft aufgenommen.Traditionell trägt die Gilde das Gnadenbild der Muttergottes zur Wallfahrtseröffnung und zum Wallfahrtsabschluss sowie zu größeren Anlässen von der Kapelle in die Kirche. Da es in den Berufen der Bäcker, Metzger und Brauer (Wirte) in Telgte an entsprechendem Nachwuchs mangelt, wurden in letzter Zeit Neumitglieder aufgenommen, die einen anderen Beruf ausüben, um sicherzustellen, dass diese Aufgabe weiterhin von der Gilde ausgeübt werden kann.