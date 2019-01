Bilder zieren in vielen Schlafzimmern die Wände. Das aber, was bei Werner Schnittker zu bewundern ist, ist wohl einzigartig. Fast wandfüllend sind dort die Gnadenkapelle, die Propstei und das Museum Religio zu sehen. „Ich hatte noch eine Wand frei. Da habe ich mich für das Motiv entschieden“, erzählt der 81-Jährige, der 1993 von Wolbeck nach Telgte zog.

Mit dem Handy hat er ein Foto von der Wallfahrtskapelle samt Umgebung geschossen und sich dann ans Werk gemacht. Gemalt wurde mit einem Gemisch aus Acryl- und einfacher Wandfarbe. Zweieinhalb Monate hat es gedauert, bis alle Details vom Foto auf die Schlafzimmerwand übertragen waren. „Ich habe immer nur gemalt, wenn ich Zeit hatte“, berichtet der rüstige Rentner, der seine Leidenschaft für die Malerei erst nach seinem Arbeitsleben als Bilanzbuchhalter entdeckt hat.

Seither greift er zum Pinsel, wenn er Lust hat. Insbesondere in den dunklen, regnerischen Wintermonaten. „Wenn man Rentner ist, hat man auch viel Langweile. So vertreibe ich mir die Zeit.“ Das Malen hat er sich selbst beigebracht. „Ein bisschen Talent muss ich aber wohl haben“, sagt er beim Blick auf seine Werke.

Dass der Senior in den letzten fast 20 Jahren viele Stunden künstlerisch tätig war, ist in seiner Wohnung nicht zu übersehen. Überall hängen Ölgemälde – fast wie in einer kleinen Galerie. „Ich male Bilder von Postkarten oder Wandkalendern ab“, erzählt er.

Einen konkreten Plan für sein nächstes Projekt hat Werner Schnittker noch nicht. Den benötigt er in der nächsten Zeit aber auch nicht, denn die freundlicheren Jahreszeiten stehen bevor, dann fährt er lieber Rad oder ist mit seinem bulgarischen Mischlingshund „Micki“ unterwegs.

Neben der Malerei begeistert sich Schnittker für Fußball. Bis zum 70. Lebensjahr hat er selbst beim VfL Wolbeck gekickt. Seither ist er regelmäßig Zuschauer bei den Heimspielen des VfL und der SG Telgte. „Ich hoffe natürlich, dass Telgte drin bleibt.“