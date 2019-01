Dieter Rösner hat bei der Weltmeisterschaft der Vogelzüchter im niederländischen Zwolle am Wochenende seine Weltmeistertitel 15 und 16 eingeheimst. Hinzu kamen zwei Vize-WM-Titel. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Bilanz. Mehr geht ja kaum“, berichtete der Telgter, der mit acht Kanarienvögeln der Rasse Schweizer Frisé angereist und in drei Schauklassen angetreten war. Seinen ersten Weltmeistertitel hatte 63-Jährige 1998 in Zutphen in den Niederlanden gewonnen. Seit 1976 züchtet Rösner mit großem Enthusiasmus Kanarienvögel. 1994 spezialisierte er sich auf die Rasse Schweizer Frisé.