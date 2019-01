Mit dem Fohlen-Bus fing alles an

Rund 1000 verschiedene Fahrzeuge hat Heiner Fresmann in seinem Berufsleben fachgerecht repariert und wieder fahrtüchtig gemacht: Fast vier Jahrzehnte lang hat er in unterschiedlichen Kfz-Werkstätten gearbeitet und dabei Ein- bis Zwölfzylinder – vom Roller bis zum Ferrari – wieder in Gang gebracht. Er hat daran geschraubt, montiert und repariert – von 1965 bis 2004 – viele Jahre als Meister Teams geleitet.

Nach einem schweren Arbeitsunfall war für ihn 2004 plötzlich Schluss. Die Begeisterung für Technik und Ausstattung ließ ihn jedoch nicht los. Eine Leidenschaft faszinierte ihn immer mehr: das Sammeln von Modellautos. In seiner Kollektion befinden sich vor allem Fahrzeuge, die er selbst in seinem Berufsleben in Originalgröße in den verschiedenen Werkstätten kennengelernt hat: Pkw, Lkw, Reise- und Gelenkbusse. Während seiner Bundeswehrzeit hat er auch Panzer instand gesetzt.

Die Leidenschaft, Modellautos zu sammeln, wurde an einem Herbsttag des Jahres 1991 entfacht, als Heiner Fresmann das Rauchen aufgab. „Plötzlich hatte ich mehr Geld in meiner Geldbörse. Ich überlegte, was ich mit dem Ersparten tun könnte. Es war dieser Moment, als mein Blick beim Betrachten eines Schaufensters auf einen kleinen Reisebus fiel: Es war der Mannschaftsbus von Borussia Mönchengladbach aus dem Jahre 1991. ,Welch ein Tag’ stand auch noch in großen Buchstaben auf dem Bus geschrieben“, erinnert sich Heiner Fresmann. „Als Borussen-Fan habe ich mir dieses Modell gleich gekauft, eine perfekte Nachbildung des Originals. Danach stieg mein Sammelfieber. Weitere Mannschafts- und Gelenkbusse folgten.“ Lkw, überwiegend im Maßstab 1:84, füllen ebenso die Sammlung. Zu allen gesammelten Modellautos hat Heiner Fresmann eine emotionale Beziehung. Sie rufen Erinnerungen wach. Auch gehören Fahrzeuge zu seinem Fuhrpark, die eine handwerkliche Meisterleistung zeigen. Detailgetreu nachgebaute Modellautos, vom Goggomobil bis zum Mercedes-Benz 300, sind ein Blickfang. Letzteres Modell erinnert etwa an das Staats- und Repräsentationsfahrzeug, mit dem Konrad Adenauer in seiner Zeit als Bundeskanzler Telgte besuchte.

In der Hand hält Heiner Fresmann beim Gespräch ein Handbuch seines ersten Fahrzeuges: „Damals wurde alles viel einfacher und bildhafter erklärt“, sagt er. Die Arbeit eines Kfz-Mechanikers habe sich im Laufe der Zeit deutlich verändert. Seitdem Autos mit Robotern hergestellt würden, sei die Problemlösung auch eine andere geworden. Die Autos hätten nicht nur eine begrenzte Lebensdauer, sondern seien auch anfälliger geworden.

Auf seinem Wohnzimmertisch zeigt er einen Miniatur-Acht-Zylinder-Motor. „Daran erkläre ich meinen Enkelkindern die Funktionswiese eines Hubkolbenmotors“, hofft der Telgter, der einst Handball in der ersten Mannschaft des TV Friesen spielte, dass die Enkel etwas lernen.

Viele Autos hat Heiner Fresmann selbst gefahren: „Manchmal nur, um zu prüfen, ob das Fahrzeug wieder läuft“, lacht er und zeigt stolz auf ein Modellauto. Das Original war nach seiner Führerscheinprüfung sein erstes Auto: „Ein Ford 12 M, ,Streifen Taunus’, aus dem Jahre 1969, mit durchgehender Sitzbank. Es steht als Modell (Maßstab 1:18) bei mir zu Hause.“ Oder ein BMW-Formel 1-Rennauto, (Maßstab 1:18), das er aus Lego selbst gebaut hat und das so manches Kinderherz erfreuen würde. Doch das Auto in seine Einzelteile zurückzubauen? „Vielleicht, wenn die Enkelkinder Spaß daran haben“, scherzt Heiner Fresmann und zeigt auf einen Mercedes 300 SL mit Flügeltüren aus dem Jahre 1955. Für seinen VW Käfer mit einem „Brezelfenster“ aus dem Jahre 1957 hat er noch eine Betriebsanleitung. „Das war damals Hightech, da machte das Reparieren viel Freude.“ So verbindet Heiner Fresmann eben mit vielen seiner Miniaturautos persönliche Geschichten.

Abgeschlossen hat er seiner Sammelleidenschaft noch lange nicht. „Es gibt ja auch die Möglichkeit, Lego-Autos zusammen mit Enkelkindern zu bauen. Das steigert die Fantasie und die Faszination bleibt erhalten.“