Die Volkshochschule lädt unter dem Titel „Klimaschutz beginnt auf dem Teller – übermäßiger Fleischkonsum und seine Folgen“ in Kooperation mit der Initiative „Münster ist veggie“ zu einem Vortragsabend mit den Referenten Heiko Wischnewski und Katharina Geuking am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr ins VHS-Haus in Telgte ein. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Was hat das Essverhalten mit Tier,- Umwelt- und Klimaschutz, der Gesundheit und dem Welthunger zu tun? Weshalb sich immer mehr Menschen für eine pflanzliche Lebensweise entscheiden und den Fleischkonsum reduzieren, auch diese Frage wird intensiv beleuchtet.

„Viele Menschen halten fossile Energien für den größten Faktor beim CO2-Ausstoß. Nur wenige wissen bisher, dass der hohe Fleischkonsum einen weitaus größeren Beitrag zum gesamten Kohlenstoffdioxid-Ausstoß der Erde beiträgt, als der gesamte Güter- und Individualverkehr. In Deutschland werde zu viel Fleisch und zu wenig Obst und Gemüse gegessen, dies trage zu vielen chronischen Krankheiten bei, heißt es in der Ankündigung der VHS. Auch sei die Herstellung von Fleisch ineffizient und verschwende Ressourcen. Wären die Nahrungsmittel auf der Erde gerechter verteilt, würde weniger weggeworfen und deutlich weniger Fleisch gegessen, dann könnten mehr Menschen versorgt werden, als heute auf der Erde leben.

Heiko Wischnewski und Katharina Geuking sind seit vielen Jahren aktiv in der Initiative „Münster isst veggie“. Deren Ziel ist die Reduzierung des Fleischkonsums.