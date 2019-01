Die beiden Kabarettisten Florian Schroeder und Volkmar Staub hauen sich am Freitag, 25. Januar, bei ihrem kabarettistischen Jahresrückblick „Zugabe 2018“ um 20 Uhr im Bürgerhaus die vergangenen zwölf Monate um die Ohren. Da fliegen die Fetzen und Pointen, wenn diese kabarettistische Koalition die Bühne betritt. Die Zuschauer erleben noch einmal, was sie noch nicht verdaut, aber schon halb vergessen hatten: Alles, was das Jahr 2018 an politischen und medialen Ereignissen hervorgebracht hat, soll mit spitzer Zunge aufgearbeitet werden.

Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro, und an der Abendkasse 23 beziehungsweise 21,50 Euro. Es gibt feste Plätze. Infos und Tickets: „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de oder online über das Buchungsportal www.reservix.de.