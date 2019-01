„Stefan Krieft ist der Kapitän, die Matrosen unterstützen ihn bei der Arbeit. Zusammen ergibt das ein gut funktionierendes, verantwortliches Team, das dem MGV ,Eintracht’ Westbevern-Vadrup vorsteht, auf das wir alle stolz sein können“, formulierte Ehrenvorsitzender Franz-Josef Schründer treffend und würdigte das Engagement des Teams.

Dank und Anerkennung zollte Schründer in seiner Laudatio im Namen aller Sänger dem Vereinsvorsitzenden, der den Männergesangverein seit 20 Jahren in vorausschauernder Weise führe und der es verstehe, neue Sangesbrüder zu animieren in den Verein einzutreten. „Stefan ist ein Glücksgriff für den Verein“, so der Ehrenvorsitzende, der ihm einen Präsentkorb überreichte und zur einstimmigen Wiederwahl gratulierte.

„Ich mache die Arbeit gerne und habe eine tolle Truppe um mich, mit der man im Verein einiges bewegen kann“, so Krieft. Er hatte bei der Generalversammlung in „Piesers Gasthaus“ gleich mehrfachen Grund zur Freude. Über das ihm geschenkte Vertrauen, war er ebenso erfreut wie über die ebenfalls einstimmige Wiederwahl von Schriftführer Helmut Sommer, dem stellvertretender Kassenwart Martin Sommer und von Notenwart Werner Eicher.

Zudem konnte Krieft bei seiner Begrüßung mit Horst Middendorf aus Wolbeck und Elliot Donath zwei neue Mitglieder in den Verein aufnehmen. Mit Ulli Trimpe, der nicht dabei sein konnte, gesellt sich ein Dritter hinzu, der die Zahl der aktiven Sänger auf 43 erhöht. Das sei „eine solide Basis für die Zukunft, in der auch der MGV wachsam und weiter am Ball bleiben müsse, denn in den kommenden Jahren stehe auch ein Umbruch aus Altersgründen bevor, dem man sich stellen müsse und werde. „Es wäre schön, wenn wir drei bis vier neue Sänger in jedem Jahr für unseren Chor gewinnen können“, wünschte sich der Vorsitzende.

Peter Rottwinkel, zweiter Vorsitzender, zeigte anhand einer Statistik die Teilnahme an den Chorproben auf. 31 Aktive von 42 nahmen im Durchschnitt an den 37 Proben teil. Bei allen Einheiten anwesend war lediglich Chorleiter Harald Berger, der mit einem Gutschein bedacht wurde. „Ich bin stolz auf diesen Chor, auf die Entwicklung und das gemeinsam erreichte. Für die Zukunft sind wir gesanglich gut aufgestellt“, hob Harald Berger hervor und freute sich über den Zulauf von neuen Sangesbrüdern.

Stefan Krieft wünscht sich für die Zukunft einen verbesserten Probenbesuch – gerade im Hinblick auf die Highlights wie das „Open Air mit Flair“ und das Konzert „Weihnachten für alle“ in der Kirche.

Positiv fiel auch das Fazit zum Kassenbericht von Karl-Josef Luttermann aus. Die Kassenprüfer Thorsten Nathmann und Matthias Gesmann bescheinigten ihm eine saubere Buchführung. Neuer Kassenprüfer ist Ulli Keiper (für Matthias Gesmann). Helmut Sommer ließ in seiner unnachahmlichen Art die Veranstaltungen der vergangenen zwölf Monate in heiterer und detaillierter Form Revue passieren. Reinhard König, Karl-Heinz Luttermann und Matthias Stegemann wurde als Mitglieder des Vergnügungsausschusses wiedergewählt. Diesem gehören auch Werner Brungert und Hubert Kleuser an.

Überarbeitet und neu gestaltet werden soll die Homepage. Im Jahre 2020 soll wieder eine Zwei-Tages-Tour durchgeführt werden. Ins Leben gerufen werden soll ein Projektchor, damit zu Ostern und Weihnachten die Messe in der Kirche gesanglich mitgestaltet werden kann.