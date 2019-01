Eine Alarmauslösung in einem Supermarkt am Orkotten sorgte am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Polizei. Denn nachdem der Mitarbeiter, der für die Kon­trolle des Gebäudes nach einem solchen Alarm zuständig ist, zusätzlich verdächtige Geräusche gehört hatte, rückten die Beamten mit mehreren Fahrzeugen an. Eine eingehende Untersuchung erbrachte nach Angaben der Polizei-Pressestelle allerdings ebenfalls kein Ergebnis. Auch Einbruchsspuren seien nicht gefunden worden.