Dampfzug rauscht durch den Raum

Die Mundharmonika ist ein sehr praktisches Spielgerät. Es passt in jede Hosentasche, lässt sich schnell einsetzen, und man kann die schönsten Melodien darauf spielen: so etwa Volks- und Wanderlieder, jedoch auch Western-Songs, Blues und Jazz, von Irish Folk bis hin zur Klassik. Das Repertoire ist recht vielseitig.

In Telgte erlebt die Mundharmonika gerade eine kleine Renaissance. Fünf Frauen und vier Männer sind an diesem Morgen ins VHS-Haus gekommen, um mit Unterstützung eines erfolgreichen Musikers im Rahmen eines Einsteigerkurses der Volkshochschule Mundharmonika spielen zu lernen. Martin Fetzer aus Ostenfelde ist Autodidakt, Kursleiter und spielt schon seit mehr als 20 Jahren die diatonische Mundharmonika. Er zaubert die 38 Töne auf seiner zehn Zentimeter langen Mundharmonika professionell hervor. Das beeindruckt.

Ohne Vorkenntnisse zu haben, fragt ein Kursteilnehmer, wie einfach es sei, auf der Mundharmonika Melodien zu spielen? Martin Fetzer ist natürlich auf die Frage vorbereitet: „Mundharmonika kann jeder auf leicht verständliche Art erlernen – auch ohne Notenkenntnisse. Jeder von euch wird heute schon einen Blues mit wenigen Tönen spielen können“, ermutigt er seine Schüler, die Mundharmonika schon einmal an den Mund heranzuführen. „Durch täglich 15-minütiges Üben stellen sich schon bald die ersten Erfolgserlebnisse ein“, macht er Mut und bittet um Geduld. Und das Alter? „Spielt keine Rolle!“

Als die Kursteilnehmer eine Mundharmonika mit zehn Kanälen in der Tonart C-Dur in ihrer Hand halten, erfahren sie etwas über die Eigenschaften des Musikinstrumentes. Es gehört zu den kleinsten und vielfältig einsetzbaren Blasinstrumenten. Die Geschichte des auch als „Blues Harp“ bekannten Soloinstrumentes ist über 150 Jahre alt. Die Mundharmonika, so Martin Fetzer, sei aufgrund ihrer vielen Ausdrucksmöglichkeiten mit der Stimme eines Sängers zu vergleichen.

Und er erklärt, wie die Mundharmonika in der linken Hand liegen muss. „Nicht vor, sondern im Mund.“ Die ersten Schritte sind ungewohnt. Martin Fetzer: „Du nimmst die Mundharmonika in die Hand und siehst nicht, was du tust. Bevor der erste Einzelton gespielt wird, erfahren die Teilnehmer die Bedeutung des Ein- und Ausatmens. Durch das Spielen mit der Mundharmonika verbessere sich die Atmung, und die Kapazität der Lunge nehme zu.

Nina Hemmann ist aus Legden angereist. 50 Kilometer ist sie gefahren, um dieses Mundblasinstrument spielen zu lernen. Am Ende ist sie froh, nach Telgte gekommen zu sein. Sie sei sicher, mit regelmäßigem Training gelinge ihr Vorhaben und schon bald werde sie in ihrem Familien- und Freundeskreis die ersten Melodien präsentieren. Bei Petra Toedter liegt die Mundharmonika schön griffig und perfekt in der Hand. Sie lächelt: „Ein toller Kurs, es ist schön und macht Spaß.“ Das bestätigen auch Gunther Thieme und Frank Liedtke. Sie können inzwischen auch eine Dampfzugfahrt täuschend echt imitieren: Hu-Ka-Ti-Ka. Bei „Hu“ wird geblasen, „Ka“ gezogen, „Ti“ gezogen, „Ka“ gezogen und „Hu“ erneut geblasen – und so weiter. Gespielt wird auf drei Kanälen gleichzeitig. Es fängt langsam an und wird dann immer schneller, und zwischendurch erklingt das Signalhorn. Und wenn alle neun Kursteilnehmer gleichzeitig „Gas geben“, hört es sich tatsächlich täuschend echt an.

Nach sieben Stunden sind alle neun Kursteilnehmer glücklich. Sie haben ein neues Instrument entdeckt, dieses kennengelernt, haben den Rhythmus gefunden und können die ersten Melodien spielen. Martin Fetzer hat ihnen Tipps gegeben, wie sie ihr Mundharmonikaspiel kontinuierlichverbessern können. Wer dann Sehnsucht nach mehr hat, für den gibt es Profi-Workshops, Unterricht per Skype und andere Angebote.

Und zum Schluss hatte es Martin Fetzer tatsächlich geschafft. Aus zehn Mundharmonikas erklang „Chill out Blues“ und ließ diesen Tag für die Teilnehmer vielversprechend ausklingen. Eines hat der Kurs auch gezeigt: Wenn der Funke erst übergesprungen ist, lassen sich mit der Mundharmonika auch unvermutete Brücken schlagen.

