Abteilungsleiterin Gertrud Hertleif konnte zu Beginn knapp 30 Aktive begrüßen. Sie berichtete auch über die sonstigen Aktivitäten der Abteilung, deren Highlight die Radtour zur ersten Telgter Braumanufaktur „Füchtenbusch“ war. Anschließend bedankte sich Klaus Weidemann als Volkslaufwart für die rege Teilnahme an den Walking-Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Er freute sich, dass auch Wiedereinsteiger und Anfänger den Weg zu den Walkern gefunden hatten.

Martin Braun hatte dann die Statistik des Jahres 2018 parat: Bei 25 verschiedenen Wettbewerben haben die Walker insgesamt knapp 1800 Kilometer erwalkt.

Der Kassenbericht von Annette Rickhoff verzeichnete eine nahezu ausgeglichene Bilanz, deren Richtigkeit von den Kassenprüfern bestätigt wurde. Die Entlastung des Vorstandes war die logische Folge.

Bei den Neuwahlen gab es ebenfalls keine Überraschungen. Es hagelte Wiederwahlen. Annette Rickhoff wurde als stellvertretende Vorsitzende und Kassiererin ebenso bestätigt wie Klaus Weidemann und Rainer Slowy als Volkslaufwarte sowie Sylvia Lenschow und wiederum Annette Rickhoff als Reisewarte. Für den ausscheidenden Kassenprüfer Stefan Brauckmann rückte Antonia Lechler nach.

Neben den Walking-Aktivitäten plant die Abteilung im Oktober dieses Jahres eine gemeinsame Teilnahme am Ökullus-Lauf in Münster-Handorf. Der vom Verein „Wasser+Freizeit“ gemeinsam mit dem Hof Schulze Buschhoff organisierte Genuss-Lauf führt Läufer und Radfahrer ohne Zeitmessung auf rund 21 Kilometern um den Osten von Münster und bietet an mehreren Stationen Verpflegung und Unterhaltung.

Nach dem offiziellen Teil folgten als Erinnerung an die Fahrt zum Marathon nach Amsterdam im vergangenen Jahr ein holländischer Imbiss sowie ein Film von Klaus Weidemann mit bewegten und bewegenden Bildern dieser Reise.