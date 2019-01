Eine Frau aus Münster ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung B 51/Westbeverner Straße verletzt worden. Sie wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines Transporters aus Lettland war auf der B 51 aus Richtung Münster kommend hinter dem Opel Corsa der Münsteranerin unterwegs. An der Kreuzung bei Osthues-Brandhove fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Opel auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Telgte war vor Ort, unterstützte den Rettungsdienst und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.