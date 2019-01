In den vergangenen Jahrzehnten wurde in Telgte vor allem durch das Engagement von Ludwig Rüter das Schicksal ehemaliger jüdischer Mitbürger aufgearbeitet. Vor ihren damaligen Wohnungen wurden im Jahr 2004 Stolpersteine verlegt. Aber auch geistig behinderte und psychisch kranke Menschen wurden Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Ihr Schicksal ist in der 2017 erschienenen Neuauflage des „Gedenkbuchs für Telgter Opfer der Nationalsozialismus“ dokumentiert.

Darunter war Bernhard Möller, der an dem sogenannten Down-Syndrom litt. Er lebte mit seiner Familie in der Bauerschaft Schwienhorst. Im Jahr 1940 kam er als Zehnjähriger in die Heil- und Pflegeanstalt Niedermarsberg in Westfalen. Am 17. Oktober 1943 wurde er nach mehreren „Verlegungen“ in der sogenannten Kinderfachabteilung Meseritz-Obrawalde in der Provinz Posen ermordet. Der Familie wurde als Todesursache „Herzmuskelschwäche“ mitgeteilt.

Auch der 1916 in Telgte geborene Oskar Rolf, der an einer geistigen Behinderung und epileptischen Anfällen litt, wurde Opfer der Krankenmorde. Über mehrere Zwischenstationen wurde er schließlich in die Anstalt Hadamar in Hessen verlegt, wo er am 30. Oktober 1944 ermordet wurde.

Das Schicksal weiterer Opfer kann im Gedenkbuch und auf der Web-Seite des Vereins www.erinnerung-und-mahnung.de nachgelesen werden.

Auch dieser getöteten Telgter soll nun durch Stolpersteine gedacht werden. Die Steine wird der Künstler Gunter Demnig am Samstag, 9. Februar, verlegen. Dazu lädt der Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“ alle Interessierten ein. Gegen 11.30 Uhr wird Professor Dr. Peter Kröner im Rathausfoyer in einem kurzen Vortrag die ideologischen Zusammenhänge zwischen Krankenmorden und Judenvernichtung darstellen. Anschließend werden ab etwa 12 Uhr die vier Steine in der Innenstadt verlegt. Gegen 13.15 Uhr folgen vor der Kapelle des St.-Rochus-Hospitals zwei weitere Verlegungen für die ehemaligen jüdischen Patientinnen Gladys Strauss und Sophia Serphos.

Wer einen Stolperstein – der Preis beträgt 120 Euro – stiften möchte oder mit einer Spende zu der Aktion beitragen möchte, ist dazu eingeladen. Diese können auf die Konten Sparkasse Münsterland-Ost IBAN: DE51 4005 0150 0060 0505 80 BIC: WELADED1MST und bei der Vereinigten Volksbank IBAN: DE79 4126 2621 3506 2965 00 BIC: GENODEM1SDH überwiesen werden.